Tragedia en Nigeria: más de 37 muertos por inhalación de gases tóxicos en un intento de robo de petróleo

ABUYA, Nigeria (AP) — Al menos 37 personas perdieron la vida en el estado petrolero de Rivers, Nigeria, al intentar sustraer crudo de un buque de carga, según informó un grupo ambiental el viernes.

El Centro de Defensa de la Juventud y del Medio Ambiente señaló que las víctimas estaban transfiriendo productos derivados del crudo a sus embarcaciones desde un "punto de conexión ilegal" el jueves. Durante este proceso, inhalaron gases tóxicos a alta presión, lo que les causó la muerte. De acuerdo al informe, que cita a una red de voluntarios, muchos de los involucrados siguen desaparecidos.

La policía de Nigeria confirmó el suceso el viernes, aunque no proporcionó cifras exactas sobre las víctimas y mencionó que hay una investigación en curso.

"El comando de la policía del estado de Rivers puede confirmar las muertes. Presuntamente, las víctimas intentaban robar petróleo crudo", declaró Blessing Agabe, vocero de la policía estatal.

El robo de petróleo es una práctica común en la región del delta del Níger, en Nigeria, el mayor productor de petróleo de África, donde décadas de explotación han generado altos niveles de pobreza y degradación ambiental.