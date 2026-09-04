Israel libera civiles libaneses mientras el tráfico marítimo se ve afectado en el estrecho de Ormuz

Israel ha liberado a cuatro civiles libaneses que habían sido detenidos en el sur de Líbano. Esta acción se produce en un contexto de tensiones crecientes, ya que el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz continúa siendo lento tras una serie de ataques recientes entre Estados Unidos e Irán.

A continuación, se presentan los últimos eventos relacionados con la situación en Oriente Medio.

Israel libera a 4 civiles libaneses

El viernes, Israel llevó a cabo la liberación de cuatro civiles libaneses como parte de un acuerdo entre ambos países, un día después de liberar a otra persona. Todos habían sido detenidos por las fuerzas israelíes en el sur de Líbano, donde Israel mantiene una ocupación extensa tras los combates con el grupo Hezbollah. Estos enfrentamientos comenzaron poco después de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Israel indicó que aceptó esta liberación tras la cooperación de Líbano en la búsqueda de los cuerpos de líderes libaneses de origen judío que desaparecieron durante la guerra civil libanesa en la década de 1980.

Funcionarios han mencionado que esta liberación es el resultado de la mediación de Estados Unidos y de las negociaciones entre Israel y Líbano. Se espera que más adelante este mes se realice una nueva ronda de conversaciones entre ambos países en Roma.

Tráfico marítimo lento tras ataques recientes

El tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz sigue siendo escaso tras los recientes ataques de Estados Unidos a objetivos en Irán, así como la represalia de la República Islámica, que incluyó disparos dirigidos a Kuwait, un aliado de Washington en la región del golfo Pérsico.

Los precios del combustible han sido impactados nuevamente, con el diésel alcanzando un nuevo récord histórico en Estados Unidos, llegando a un promedio de 5,85 dólares por galón. Además, el precio de referencia del crudo estadounidense ha superado los 91 dólares por barril, lo que se atribuye a la creciente incertidumbre en el tráfico del estrecho, el cual Irán continúa utilizando como parte de su estrategia tras seis meses de conflicto con Estados Unidos.