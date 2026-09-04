La mujer asesinada e incendiada por su ex lo había denunciado horas antes del femicidio

Mariana Di Paolo, víctima del femicidio ocurrido en la bajada de Cargill al río Paraná, había denunciado por hostigamiento a su esposo, Luis Argañaraz, apenas unas horas antes del crimen. La mujer se había separado del hombre en agosto, después de 13 años de relación, y el 1 de septiembre había concurrido a un Centro Territorial de Denuncias (CTD) de Villa Gobernador Gálvez para dejar constancia de la situación que atravesaba.

De acuerdo con la denuncia, Di Paolo manifestó que mantenía un conflicto con Argañaraz por la vivienda que compartían. La presentación por hostigamiento se produjo en un contexto de separación reciente y de una relación que había comenzado 13 años antes.

Horas después de realizar la denuncia, la situación terminó de la manera más trágica. Argañaraz interceptó a Mariana y la asesinó en inmediaciones de la bajada de Cargill, en Villa Gobernador Gálvez. Luego colocó el cuerpo en el vehículo y prendió fuego el automóvil.

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El episodio fue advertido por pescadores que se encontraban en la zona y que registraron parte de la secuencia. Tras incendiar el auto, el hombre se arrojó al río Paraná, en un intento de escapar del lugar.

Sin embargo, posteriormente salió del agua y regresó hacia la zona donde se encontraba el vehículo incendiado. En ese momento se arrojó sobre el fuego y murió como consecuencia de las heridas sufridas. De esta manera, el femicida terminó suicidándose después de asesinar a su esposa.

La investigación busca reconstruir con precisión las últimas horas de Mariana Di Paolo y establecer las circunstancias en las que se produjo el crimen. La denuncia presentada pocas horas antes del femicidio constituye uno de los elementos centrales para comprender el contexto de violencia y hostigamiento previo a la muerte de la mujer.