Malasia declara emergencia en Sarawak por alarmantes niveles de contaminación del aire

KUALA LUMPUR, Malasia — El gobierno de Malasia ha declarado el viernes una emergencia en la localidad de Serian, situada en el estado de Sarawak, en la isla de Borneo, tras detectar que los niveles de contaminación del aire superaron el umbral de emergencia debido a los incendios forestales en la vecina Indonesia.

El Índice de Contaminantes del Aire (ICA) en Serian, una localidad agrícola con cerca de 90.000 habitantes, alcanzó un preocupante nivel de 521, mientras que la capital del estado, Kuching, también presentó una lectura peligrosa de 311. Estas cifras han llevado a las autoridades a tomar medidas urgentes.

La oficina del primer ministro Anwar Ibrahim comunicó que el rey de Malasia, el sultán Ibrahim Iskandar, aprobó la declaración de emergencia, lo que permitirá implementar acciones más efectivas. Aunque no se proporcionaron detalles específicos, se ha indicado que un índice superior a 500 podría justificar la suspensión de trabajos no esenciales y actividades al aire libre. Las escuelas, por su parte, ya se cierran si el índice supera 200.

Sarawak se ha convertido en el estado más afectado por la contaminación, con varias áreas registrando niveles de aire peligrosos en días recientes. Este fenómeno es un problema estacional recurrente en el Sudeste Asiático, donde el humo de incendios en Indonesia puede cruzar fronteras y afectar a países vecinos como Brunéi y Singapur.

La situación de contaminación en este año ha sido particularmente grave, impulsada por un incremento en los incendios en diversas provincias de Indonesia, incluida Kalimantan, y por condiciones climáticas secas que han agravado el problema, afectando no solo a Malasia, sino también a Filipinas.

En Filipinas, el presidente Ferdinand Marcos Jr. ordenó la suspensión de clases en todos los niveles en la región metropolitana de Manila y en más de una docena de provincias del norte. El Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Filipinas también ha recomendado a la población que minimice las actividades al aire libre y use mascarillas en áreas visiblemente afectadas.

Datos satelitales del Ministerio de Silvicultura de Indonesia revelaron 717 puntos críticos de incendios en todo el país, con 103 reportados solo en las últimas 24 horas. Las autoridades indonesias han comenzado a desplegar recursos para extinguir incendios y han intentado inducir lluvias para mitigar la situación.

La policía de Indonesia informó que ha arrestado a 112 personas sospechosas de causar los incendios forestales y de turberas en 10 provincias de las islas de Sumatra y Borneo. Los detenidos son agricultores locales acusados de quemar tierras para despejar áreas a menor costo. Además, se han suspendido las licencias comerciales de cinco empresas por incendios dentro de sus concesiones en Kalimantan.

Pipit Subiyanto, un alto funcionario de la policía, indicó que se están investigando 167 casos relacionados con la quema intencionada de unas 4.700 hectáreas de tierra en nueve provincias.