Mariano Martínez, el estudiante de La Plata, está en Córdoba: lo confirmó su madre

Alicia, la mamá de Mariano Martínez, el estudiante de la Universidad Nacional de La Plata que es buscado desde el lunes 31 de agosto, confirmó que su hijo está en la provincia de Córdoba, pero que todavía las autoridades no lograron ubicarlo.

Mientras continúa la incertidumbre por saber dónde está el joven de 21 años, la mujer expuso ante los medios de comunicación que identificó a su hijo en las diversas imágenes captadas en comercios de Córdoba donde dejó CV para trabajar.

La mujer comentó que dichas imágenes la “tranquilizaron enormemente” y que está en diálogo permanente con funcionarios de la provincia acerca de los operativos para dar con la ubicación del estudiante.

Hasta ahora es una incógnita el motivo por el que Martínez se encuentra en Córdoba, pero su madre deslizó cuál podría ser la posibilidad: “Hace un tiempo había participado de un congreso en esa provincia y allí había conocido a profesores”.

“Seguramente pensó que no lo íbamos a dejar, que no lo íbamos a apoyar y por eso se fue sin avisar. Si él se quiere mudar para allá, lo vamos a acompañar”, sostuvo Alicia.

Desaparición

El lunes 31 de agosto Martínez salió de su domicilio en Berazategui a las 08:00 hs para dirigirse a la UNLP. Sin embargo, en medio de la cursada advirtió que se sentía mal y se fue. Las cámaras de seguridad de la ciudad de Punta Lara lo registraron caminando por la zona de la avenida Almirante Brown y luego se dirigió hacia una parada de la Línea 275 de colectivo.

Mientras subía a la unidad, cerca de las 14.35hs, le mandó un mensaje a su hermano en el que le informaba cuál era la contraseña de su computadora, texto que llamó la atención.

Se supo, por el seguimiento de las cámaras, que Martínez regresó a La Plata, pero se dirigió hasta la estación del Tren Roca con destino a Constitución, pero no se bajó en Berazategui. Se desconoce cómo llegó hasta Córdoba.