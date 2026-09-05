"Poquito anda la nave": se filmó a 180 km/h por Circunvalación y lo publicó en Facebook

Un joven se filmó mientras circulaba a 180 kilómetros por hora por la avenida Circunvalación de Rosario y luego compartió el video en un grupo de Facebook dedicado a usuarios de Chevrolet Cruze. En las imágenes se observa el tablero del vehículo y el velocímetro marcando esa velocidad. Junto a la publicación, escribió: “Poquito anda la nave”.

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El conductor iba a bordo de un Chevrolet Cruze y decidió publicar la filmación en redes sociales, donde rápidamente generó todo tipo de repercusiones en la comunidad de Facebook.

La velocidad máxima permitida para autos particulares en Circunvalación es de 100 kilómetros por hora, por lo que circulaba 80 km/h por encima del límite.