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"Poquito anda la nave": se filmó a 180 km/h por Circunvalación y lo publicó en Facebook

La grabación fue compartida en una comunidad de usuarios de la marca y despertó comentarios por la imprudente maniobra.

05/09/2026 | 12:54Redacción Cadena 3 Rosario

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Captura de video en redes sociales.

FOTO: Captura de video en redes sociales.

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Un joven se filmó mientras circulaba a 180 kilómetros por hora por la avenida Circunvalación de Rosario y luego compartió el video en un grupo de Facebook dedicado a usuarios de Chevrolet Cruze. En las imágenes se observa el tablero del vehículo y el velocímetro marcando esa velocidad. Junto a la publicación, escribió: “Poquito anda la nave”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El conductor iba a bordo de un Chevrolet Cruze y decidió publicar la filmación en redes sociales, donde rápidamente generó todo tipo de repercusiones en la comunidad de Facebook.

La velocidad máxima permitida para autos particulares en Circunvalación es de 100 kilómetros por hora, por lo que circulaba 80 km/h por encima del límite.

Lectura rápida

¿Qué hizo el joven? Se filmó circulando a 180 kilómetros por hora por la avenida Circunvalación de Rosario.

¿Dónde publicó el video? En un grupo de Facebook dedicado a usuarios de Chevrolet Cruze.

¿Cuál era la velocidad máxima permitida? La velocidad máxima permitida en Circunvalación es de 100 kilómetros por hora.

¿Cuánto excedió el límite de velocidad? Circulaba 80 km/h por encima del límite permitido.

¿Qué repercusiones tuvo la publicación? Generó todo tipo de repercusiones en la comunidad de Facebook.

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