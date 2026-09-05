Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy sábado 5 de septiembre.
El sorteo número 5460 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó hoy sábado 5 de septiembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 9716, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Anillo)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 5460 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo hoy sábado 5 de septiembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 9716, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Anillo).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9716
2° 0261
3° 4594
4° 3557
5° 4404
6° 4081
7° 7561
8° 3880
9° 8842
10° 8926
11° 4365
12° 7721
13° 2560
14° 6099
15° 4009
16° 1647
17° 6882
18° 3103
19° 4915
20° 0520
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5460 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 5 de septiembre a las 12:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 9716.
¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta como "A primera (Anillo)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.