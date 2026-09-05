Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy sábado 5 de septiembre.

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El sorteo número 5460 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo hoy sábado 5 de septiembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 9716, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Anillo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9716

2° 0261

3° 4594

4° 3557

5° 4404

6° 4081

7° 7561

8° 3880

9° 8842

10° 8926

11° 4365

12° 7721

13° 2560

14° 6099

15° 4009

16° 1647

17° 6882

18° 3103

19° 4915

20° 0520