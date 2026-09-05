UTA Tucumán se reúne con el gobernador por la situación de las empresas de transporte

FOTO: El gremio de UTA alerta sobre la situación de empresas

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

El gremio de UTA en Tucumán se reunió con el gobernador Jaldo para manifestar su preocupación por la situación de cuatro empresas de transporte que están concursadas.

El sindicato advirtió que esta situación genera incertidumbre sobre el futuro de más de 500 trabajadores. César González, secretario general del gremio, señaló: “Nos preocupa la continuidad de las fuentes laborales”.

Por su parte, Jaldo ratificó: “La provincia mantendrá la asistencia del sector para ayudar al pago de salarios y sostener el servicio”.

Informe de Rosalía Cazorla