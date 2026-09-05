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UTA Tucumán se reúne con el gobernador por la situación de las empresas de transporte

El gremio expresó su inquietud ante la situación de cuatro empresas concursadas que afecta a más de 500 trabajadores. El gobernador promete asistencia para salarios y servicios.

05/09/2026 | 11:36Redacción Cadena 3

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El gremio de UTA alerta sobre la situación de empresas

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    Audio. El gremio de UTA en Tucumán se reúne con el gobernador por la situación de empresas de transporte

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El gremio de UTA en Tucumán se reunió con el gobernador Jaldo para manifestar su preocupación por la situación de cuatro empresas de transporte que están concursadas.

El sindicato advirtió que esta situación genera incertidumbre sobre el futuro de más de 500 trabajadores. César González, secretario general del gremio, señaló: “Nos preocupa la continuidad de las fuentes laborales”.

Por su parte, Jaldo ratificó: “La provincia mantendrá la asistencia del sector para ayudar al pago de salarios y sostener el servicio”.

Informe de Rosalía Cazorla

Lectura rápida

¿Qué? El gremio de UTA se reunió con el gobernador Jaldo para discutir la situación de empresas de transporte concursadas.

¿Quién? La reunión incluyó a César González y al gobernador Jaldo.

¿Cuándo? La fecha no se especifica en el artículo.

¿Dónde? En Tucumán.

¿Cómo? A través de una reunión formal entre el gremio y el gobernador.

¿Por qué? Para expresar la preocupación por la incertidumbre laboral de más de 500 trabajadores.

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