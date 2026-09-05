Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este sábado 5 de septiembre
Este sábado 5 de septiembre, Salta presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 9° y 17°. Se espera un cielo despejado y condiciones ideales para actividades al aire libre.
FOTO: Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 5 de septiembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.
Ahora
En este momento, Salta disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 14°, con una sensación térmica de 13°. La humedad se encuentra en un 33%, lo que contribuye a un ambiente seco y agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el este-noreste, lo que no afecta la comodidad del día.
El clima hoy sábado 5 de septiembre
Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 9° y una máxima de 17°. Las condiciones del viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 5 m/s. La humedad se mantendrá en niveles bajos, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y sin lluvias, ideal para actividades al aire libre.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el domingo 6 de septiembre, se espera una mínima de 6° y una máxima de 12°, con cielo nublado. El lunes 7 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 3° y 17°, con cielo despejado. El martes 8 de septiembre, se anticipa un clima similar, con mínimas de 7° y máximas de 24°. Finalmente, el miércoles 9 de septiembre, se prevé un día cálido, con mínimas de 11° y máximas de 27°.