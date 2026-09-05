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Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este sábado 5 de septiembre

Este sábado 5 de septiembre, Salta presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 9° y 17°. Se espera un cielo despejado y condiciones ideales para actividades al aire libre.

05/09/2026 | 12:32Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 5 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, Salta disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 14°, con una sensación térmica de 13°. La humedad se encuentra en un 33%, lo que contribuye a un ambiente seco y agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el este-noreste, lo que no afecta la comodidad del día.

El clima hoy sábado 5 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 9° y una máxima de 17°. Las condiciones del viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 5 m/s. La humedad se mantendrá en niveles bajos, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y sin lluvias, ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el domingo 6 de septiembre, se espera una mínima de 6° y una máxima de 12°, con cielo nublado. El lunes 7 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 3° y 17°, con cielo despejado. El martes 8 de septiembre, se anticipa un clima similar, con mínimas de 7° y máximas de 24°. Finalmente, el miércoles 9 de septiembre, se prevé un día cálido, con mínimas de 11° y máximas de 27°.

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