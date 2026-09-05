Frutillas salteñas: comienza la cosecha 2026 con productores que buscan dejar atrás un año difícil

En medio de un escenario de recuperación para el sector, Salta dio inicio a la temporada de cosecha de frutillas 2026. El lanzamiento se realizó sobre la Ruta Provincial 23, a la altura del kilómetro 9, en Rosario de Lerma, donde productores, trabajadores y visitantes participaron de una jornada destinada a mostrar todo el proceso productivo de esta fruta característica de los valles salteños.

La apertura comenzó con el tradicional convite a la tierra y continuó con una propuesta que permitió conocer de cerca los cultivos, la maquinaria utilizada, las alternativas gastronómicas y las distintas etapas que atraviesa la frutilla hasta llegar al consumidor.

Actualmente, entre ocho y diez productores sostienen esta actividad en la zona. Si bien se trata de emprendimientos que no trabajan a gran escala, algunos cuentan con entre 10.000 y 15.000 plantas. Después de un 2025 marcado por el granizo y las heladas, la producción busca recuperar terreno y mantener una actividad que genera empleo desde la siembra y la cosecha hasta la elaboración de productos con valor agregado.

“Es un año que estamos tratando de recuperar, tratando de recuperar el sector, ya que el año pasado el granizo y la helada nos azotaron bastante”, explicó Mónica González, integrante de Profibial, la asociación que nuclea a los productores.

Nuevas variedades y una producción con identidad propia

Los productores salteños trabajan actualmente con la variedad Camino Real y comenzaron a incorporar Cleopatra, una nueva variedad que llegó este año y que apunta a convertirse en una alternativa para reemplazar a la tradicional.

“Es bastante grande, bastante dulce”, describió González, quien estimó que la producción alcanza aproximadamente entre 22 y 23 toneladas.

Uno de los principales atributos que destacan los productores es la calidad de la fruta obtenida en los valles salteños. Las condiciones climáticas, las características del suelo y el manejo de los cultivos generan, según explican, diferencias respecto de otras regiones productoras.

Además, algunos establecimientos comenzaron a implementar prácticas agroecológicas, una característica que suma valor al producto y busca diferenciarlo en el mercado.

La cosecha también se realiza buscando preservar las características naturales de la fruta. “No vendemos frutas verdes, ni cosechamos verdes tampoco, ni dejamos madurar en los cajones”, señaló González. El objetivo es recolectarlas en el momento justo de madurez para conservar su dulzor y sabor.

Una actividad que genera trabajo

La producción de frutillas tiene un impacto que va mucho más allá de la cosecha. La actividad moviliza mano de obra y abre posibilidades para la elaboración de dulces, tortas, tartas y una amplia variedad de productos derivados.

Durante la jornada de apertura también se presentaron propuestas gastronómicas, charlas, espectáculos y maquinaria agrícola, con la intención de acercar a los visitantes al trabajo cotidiano de los productores.

“Hoy es la apertura de la cosecha. Nosotros abrimos la puerta de nuestro cultivo y hacemos ver cómo se produce la frutilla”, explicó González.

Sin embargo, desde el sector advierten que todavía existen desafíos importantes. Entre ellos aparece la necesidad de avanzar en procesos de industrialización y generar nuevas oportunidades comerciales para los productores.

“Necesitamos mucho el apoyo del Gobierno para abrirnos puertas a la parte industrial”, sostuvo la representante de los productores.

Después de un año particularmente duro, el sector apuesta a no retroceder. La producción disminuyó en cantidad de plantas, pero quienes permanecen en la actividad aseguran que existe voluntad para sostenerla y recuperarla.

“Los productores de frutillas de Salta son resilientes”, resumió González.

Con el comienzo de la cosecha 2026, los productores vuelven a abrir las puertas de sus cultivos y renuevan una apuesta que combina producción, trabajo y agregado de valor, con la mirada puesta en que la frutilla salteña vuelva a ganar espacio en las mesas y en los mercados.

Informe de Elisa Zamora