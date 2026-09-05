Una versión patagónica de Hamlet que explora la identidad cultural en las aulas del sur argentino

FOTO: "Hamlet de Patagones": una versión de Shakespeare que lleva al príncipe danés a una escuela de la Patagonia.

Buenos Aires, 5 de septiembre (NA) -- La obra "Hamlet de Patagones", una adaptación del clásico de William Shakespeare escrita y dirigida por Analía Tarrío Lemos, presenta a su protagonista como un extranjero que llega a una escuela del sur argentino. Allí, se enfrenta a un sistema de reglas, costumbres y conocimientos que desafían su identidad cultural. Esta pieza formó parte del "Festival Shakespeare" 2025.

La obra transforma la tragedia shakespeariana en un contexto contemporáneo. Los personajes originales aparecen reinterpretados como figuras que pueblan una escuela desolada en la Patagonia, convirtiéndose en fuerzas opuestas al protagonista.

El relato se centra en la llegada de un estudiante de intercambio a la única escuela activa en el último rincón de la Patagonia, donde se topa con el peso del adoctrinamiento y una serie de tradiciones heredadas. Las voces de los pueblos originarios resuenan en la escena, anticipando la tragedia que se desarrollará.

La propuesta busca cuestionar la relación con lo diferente o desconocido, así como revisar las formas de colonización cultural, las costumbres heredadas y los rituales persistentes.

La actuación se aleja del realismo, incorporando una corporalidad exagerada, gestos grotescos y movimientos retorcidos que aportan a la atmósfera de la obra.

"Hamlet de Patagones" ha sido seleccionada para participar en el Festival Shakespeare 2025 y en el festival "Hamlet en versiones" 2026.

La dirección y dramaturgia están a cargo de Tarrío Lemos, con un elenco que incluye a Omar Kuhn, Laura Manghi, Lucas Krutnik, Irvin Meza, Fernando Naval y Julieta Barletta.

La obra se presenta los sábados de septiembre a las 21 y los domingos de octubre a las 20 en Área 623, ubicado en Pasco 623, Ciudad de Buenos Aires. El estreno está programado para este sábado 5 de septiembre y la duración de la obra es de 105 minutos.