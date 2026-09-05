En vivo

Tarde y Media

Alejandro Bustos

Argentina

En vivo

Tarde y Media

Alejandro Bustos

Rosario

En vivo

La Última Jugada

Gimnasia vs. Tigre

La Plata

En vivo

Los 40 de la Heat

Mauri Palacios

En vivo

Fiesta Popular

Ulises Llanos

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

Tras el anuncio de Milei, la petrolera SLB anunció que no prestará servicios en Malvinas

La compañía energizante confirmó que se mantendrá al margen de cualquier proyecto en el archipiélago.

05/09/2026 | 14:17Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
La petrolera multinacional SLB anunció que no prestará servicios en Malvinas (Foto: SLB).

FOTO: La petrolera multinacional SLB anunció que no prestará servicios en Malvinas (Foto: SLB).

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La firma de servicios petroleros SLB, la más grande del mundo en su rubro, confirmó que no participará en ninguna actividad ni prestará servicios para proyectos de hidrocarburos en las Islas Malvinas ni en sus espacios marítimos circundantes.

La decisión de la compañía de origen estadounidense, antes conocida como Schlumberger, se dio a conocer luego de que el presidente Javier Milei anunciara en cadena nacional el endurecimiento de las sanciones a empresas extranjeras que operen en el archipiélago sin habilitación argentina.

A través de un comunicado oficial, SLB fundamentó su postura en lo establecido por el Decreto 868/26 del Poder Ejecutivo Nacional. La normativa impone sanciones a las firmas que realicen actividades petroleras no autorizadas en la zona y exige la presentación de una declaración jurada de cumplimiento de la ley para acceder a beneficios del régimen RIGI, así como a permisos y concesiones en el país.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el escrito, la petrolera ratificó que no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación vinculados a proyectos hidrocarburíferos en las islas y reafirmó su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes.

El anuncio se enmarca en la nueva estrategia trazada por el Gobierno nacional respecto de la soberanía sobre las islas. En su mensaje, el jefe de Estado remarcó que el país utilizará todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender sus recursos y criticó el avance sin autorización del proyecto offshore Sea Lion.

A su vez, desde la Oficina del Presidente se informó que la Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas físicas y jurídicas vinculadas a la exploración de hidrocarburos en las Malvinas, medida que alcanza tanto a los ejecutores como a sus accionistas y proveedores.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-

Lectura rápida

¿Qué decidió SLB?

SLB decidió no participar en actividades ni prestar servicios para proyectos de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

¿Quién anunció el endurecimiento de sanciones?

El presidente Javier Milei anunció el endurecimiento de sanciones a empresas extranjeras en cadena nacional.

¿Cuándo se dio a conocer la decisión de SLB?

La decisión de SLB se dio a conocer después del anuncio de Javier Milei sobre las sanciones.

¿Dónde se aplican las sanciones según el Decreto 868/26?

Las sanciones se aplican a actividades petroleras no autorizadas en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes.

¿Por qué se inició un procedimiento sancionatorio?

La Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y entidades por la exploración de hidrocarburos en las Malvinas.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf