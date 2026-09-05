Tras el anuncio de Milei, la petrolera SLB anunció que no prestará servicios en Malvinas
La compañía energizante confirmó que se mantendrá al margen de cualquier proyecto en el archipiélago.
05/09/2026 | 14:17Redacción Cadena 3
FOTO: La petrolera multinacional SLB anunció que no prestará servicios en Malvinas (Foto: SLB).
La firma de servicios petroleros SLB, la más grande del mundo en su rubro, confirmó que no participará en ninguna actividad ni prestará servicios para proyectos de hidrocarburos en las Islas Malvinas ni en sus espacios marítimos circundantes.
La decisión de la compañía de origen estadounidense, antes conocida como Schlumberger, se dio a conocer luego de que el presidente Javier Milei anunciara en cadena nacional el endurecimiento de las sanciones a empresas extranjeras que operen en el archipiélago sin habilitación argentina.
A través de un comunicado oficial, SLB fundamentó su postura en lo establecido por el Decreto 868/26 del Poder Ejecutivo Nacional. La normativa impone sanciones a las firmas que realicen actividades petroleras no autorizadas en la zona y exige la presentación de una declaración jurada de cumplimiento de la ley para acceder a beneficios del régimen RIGI, así como a permisos y concesiones en el país.
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Lo dijo en un discurso grabado, que se emitió por cadena nacional. Estuvo acompañado por su gabinete. “Las Malvinas son argentinas”, enfatizó.
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En el escrito, la petrolera ratificó que no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación vinculados a proyectos hidrocarburíferos en las islas y reafirmó su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes.
El anuncio se enmarca en la nueva estrategia trazada por el Gobierno nacional respecto de la soberanía sobre las islas. En su mensaje, el jefe de Estado remarcó que el país utilizará todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender sus recursos y criticó el avance sin autorización del proyecto offshore Sea Lion.
A su vez, desde la Oficina del Presidente se informó que la Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas físicas y jurídicas vinculadas a la exploración de hidrocarburos en las Malvinas, medida que alcanza tanto a los ejecutores como a sus accionistas y proveedores.
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El historiador y analista dijo a Cadena 3 que el escenario puede abrir una posibilidad para la Argentina. También alertó que el beneficio político para Milei podría diluirse si no hay avances.
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Lectura rápida
¿Qué decidió SLB?
SLB decidió no participar en actividades ni prestar servicios para proyectos de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
¿Quién anunció el endurecimiento de sanciones?
El presidente Javier Milei anunció el endurecimiento de sanciones a empresas extranjeras en cadena nacional.
¿Cuándo se dio a conocer la decisión de SLB?
La decisión de SLB se dio a conocer después del anuncio de Javier Milei sobre las sanciones.
¿Dónde se aplican las sanciones según el Decreto 868/26?
Las sanciones se aplican a actividades petroleras no autorizadas en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes.
¿Por qué se inició un procedimiento sancionatorio?
La Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y entidades por la exploración de hidrocarburos en las Malvinas.