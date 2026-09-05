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Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este sábado 5 de septiembre

Este sábado 5 de septiembre, Tucumán presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 10° y 22°. El cielo se mantendrá despejado y la visibilidad será óptima.

05/09/2026 | 12:27Redacción Cadena 3

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Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 5 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 16°, con una sensación térmica de 15°. La humedad se encuentra en un 44%, lo que contribuye a un ambiente fresco y agradable. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 1.54 m/s desde el oeste.

El clima hoy sábado 5 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 1.54 m/s, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, y no se prevén lluvias, lo que asegura un cielo despejado durante la mayor parte del día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán con variaciones en las temperaturas. El domingo 6 de septiembre, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 14°, con cielo nublado. El lunes 7, las temperaturas oscilarán entre 6° y 22°, con cielo despejado. Para el martes 8, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 24°, manteniendo el cielo despejado. Finalmente, el miércoles 9, se espera una mínima de 13° y una máxima de 28°, continuando con condiciones de cielo despejado.

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