Chiqui Tapia llegó a Rosario y se mostró con Calamaro: ¿estará en el clásico?

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El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, está en Rosario en la previa del clásico entre Rosario Central y Newell’s. Anoche asistió al show de Andrés Calamaro en Metropolitano, donde se fotografió con el músico y también con Javier Mascherano.

“Con el Salmón farmeando. Rockeando con el mejor ????”, escribió Tapia junto a Calamaro. En la foto con Mascherano, en tanto, publicó: “?? Te quiero, nene”.

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Su presencia en la ciudad justo antes del clásico genera una pregunta inevitable: ¿se quedará para acompañar el partido de este domingo en el Gigante de Arroyito? Por ahora, no hay confirmación oficial sobre si el titular de la AFA estará en el estadio.