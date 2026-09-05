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Chiqui Tapia llegó a Rosario y se mostró con Calamaro: ¿estará en el clásico?

El titular de la AFA asistió al show de Andrés Calamaro en Metropolitano y compartió imágenes junto al músico y Javier Mascherano.

05/09/2026 | 12:35Redacción Cadena 3 Rosario

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Chiqui Tapia junto a Calamaro.

FOTO: Chiqui Tapia junto a Calamaro.

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El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, está en Rosario en la previa del clásico entre Rosario Central y Newell’s. Anoche asistió al show de Andrés Calamaro en Metropolitano, donde se fotografió con el músico y también con Javier Mascherano.

“Con el Salmón farmeando. Rockeando con el mejor ????”, escribió Tapia junto a Calamaro. En la foto con Mascherano, en tanto, publicó: “?? Te quiero, nene”.

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Su presencia en la ciudad justo antes del clásico genera una pregunta inevitable: ¿se quedará para acompañar el partido de este domingo en el Gigante de Arroyito? Por ahora, no hay confirmación oficial sobre si el titular de la AFA estará en el estadio.

Lectura rápida

1. ¿Quién está en Rosario?

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, está en Rosario.

2. ¿A qué evento asistió Tapia?

Tapia asistió al show de Andrés Calamaro en Metropolitano.

3. ¿Con quiénes se fotografió Tapia?

Tapia se fotografió con Andrés Calamaro y Javier Mascherano.

4. ¿Qué se pregunta sobre la presencia de Tapia?

Se pregunta si Tapia se quedará para el clásico entre Rosario Central y Newell’s.

5. ¿Hay confirmación sobre su asistencia al partido?

No hay confirmación oficial sobre si Tapia estará en el Gigante de Arroyito este domingo.

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