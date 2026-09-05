Central y Newell’s se vuelven a cruzar: cómo fue el último clásico
El duelo se disputará este domingo 6 de septiembre en el Gigante de Arroyito, por la octava fecha del Torneo Clausura.
05/09/2026 | 10:30Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El clásico rosarino se llevará las miradas el domingo (Foto: SGranata)
El fútbol argentino volverá a tener uno de sus partidos más esperados. Rosario Central y Newell’s se enfrentarán el próximo domingo 6 de septiembre, en una nueva edición del clásico rosarino, correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura.
El encuentro se disputará en el Gigante de Arroyito y comenzará a las 14:45, según el horario confirmado por la Liga Profesional. La expectativa ya crece en la ciudad de cara a un duelo que volverá a enfrentar a los dos equipos más importantes de la ciudad.
El último antecedente entre ambos fue el 1 de marzo, también por la octava fecha, pero del Torneo Apertura. En aquella oportunidad, Central se impuso 2-0 como local, con goles de Ángel Di María y Enzo Copetti. Ahora, seis meses después, volverán a verse las caras en Arroyito.
Lectura rápida
1. ¿Qué partido se disputará?
El clásico rosarino entre Rosario Central y Newell’s.
2. ¿Quiénes se enfrentan en el partido?
Rosario Central y Newell’s.
3. ¿Cuándo se jugará el encuentro?
El próximo domingo 6 de septiembre.
4. ¿Dónde se llevará a cabo el partido?
En el Gigante de Arroyito.
5. ¿Cuál fue el resultado del último encuentro?
Central ganó 2-0 como local el 1 de marzo.