Central y Newell’s se vuelven a cruzar: cómo fue el último clásico

FOTO: El clásico rosarino se llevará las miradas el domingo (Foto: SGranata)

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El fútbol argentino volverá a tener uno de sus partidos más esperados. Rosario Central y Newell’s se enfrentarán el próximo domingo 6 de septiembre, en una nueva edición del clásico rosarino, correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura.

El encuentro se disputará en el Gigante de Arroyito y comenzará a las 14:45, según el horario confirmado por la Liga Profesional. La expectativa ya crece en la ciudad de cara a un duelo que volverá a enfrentar a los dos equipos más importantes de la ciudad.

El último antecedente entre ambos fue el 1 de marzo, también por la octava fecha, pero del Torneo Apertura. En aquella oportunidad, Central se impuso 2-0 como local, con goles de Ángel Di María y Enzo Copetti. Ahora, seis meses después, volverán a verse las caras en Arroyito.