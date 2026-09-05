Mi Docta: la nueva plataforma digital de la Municipalidad de Córdoba para trámites y servicios

La Municipalidad de Córdoba puso en marcha Mi Docta, una plataforma digital integrada que centraliza trámites, reclamos, pagos y servicios municipales en un solo lugar.

Esta nueva plataforma digital unificada reemplazará a la plataforma de Vecino Digital (VeDi) a partir del lunes 7 de septiembre.

El objetivo es simplificar la relación entre los vecinos y el municipio, reducir gestiones presenciales y avanzar hacia una administración más eficiente y despapelizada.

En diálogo con Cadena 3, el secretario de Ciudad Inteligente y Transformación Digital de la Municipalidad de Córdoba, Ignacio Gei, dijo que "por primera vez en Córdoba hay una aplicación para gestionar trámites directamente desde la app desde el celular".

Gei sostuvo que "la búsqueda es clara: simplificarle la vida a la gente en el acceso a los servicios del municipio".

Desde su lanzamiento, la app ha sido descargada 1.260 veces y ha registrado más de 7.000 accesos a través de la página midocta.cordoba.gov.ar. Gei señaló que "en la experiencia piloto de los primeros 70.000 trámites, hemos mostrado una reducción de más o menos 7 veces la demora" en la ejecución de los trámites digitalizados.

Para acceder a Mi Docta, los usuarios pueden descargar la aplicación desde el App Store o Play Store. Además, Gei recomendó utilizar la página web cordoba.gov.ar para trámites que requieran subir documentación.

La plataforma también incluye Docta Pay, que unifica las distintas opciones de pago, permitiendo abonar tasas y contribuciones con tarjeta de débito, crédito y billeteras virtuales. Se ha desarrollado una interfaz adaptada para adultos mayores, priorizando la accesibilidad.

Qué es Mi Docta y para qué sirve

Mi Docta es la herramienta digital de la ciudad que permite a los ciudadanos iniciar gestiones, hacer seguimiento de trámites, presentar reclamos, pagar tasas y acceder a información personalizada desde el celular o la computadora. Utiliza tecnología, datos e inteligencia artificial para ofrecer una experiencia más ágil y adaptada a cada usuario.

La plataforma está pensada tanto para vecinos como para empleados municipales. Los ciudadanos pueden realizar más de 300 trámites de forma online (meta proyectada para fines de 2026), mientras que el personal interno cuenta con un escritorio digital que optimiza procesos y reduce el uso de papel.

Principales beneficios para los vecinos

-Realizar trámites las 24 horas, sin necesidad de trasladarse a dependencias municipales.

-Hacer seguimiento en tiempo real del estado de cada gestión.

-Pagar tasas y contribuciones de manera online.

-Recibir información, recordatorios y alertas personalizadas.

-Acceder a documentos y credenciales desde el celular.

-Contar con un Modo Adulto Mayor, con interfaz más accesible, textos y botones de mayor tamaño, y accesos directos a servicios de interés.

Qué trámites se pueden hacer

La plataforma incluye gestiones de distintas áreas municipales: reclamos, trámites sobre inmuebles y vehículos, ambiente, catastro, transporte, deportes, participación ciudadana y solicitud de turnos para trámites que aún requieren asistencia presencial. El plan prevé digitalizar alrededor de 300 trámites hacia finales de 2026.

Cómo acceder y registrarse

Desde abril de 2026 es posible ingresar a través de la aplicación (disponible para iOS y Android) o por la web. El acceso utiliza sistemas de validación de identidad digital ya existentes, con el fin de garantizar seguridad y simplicidad desde el primer uso.

Mi Docta cuenta con protocolos de ciberseguridad orientados a la protección de los datos personales de los usuarios.

Despapelización y transformación digital

El proyecto forma parte de un plan gradual de eliminación del papel en la administración municipal. La meta es que para 2027 la gestión pública local avance hacia una operatoria 100% digital, con impacto positivo tanto ambiental como económico.

Los trámites que tradicionalmente se hacían en papel se adaptan para que los vecinos presenten requisitos de forma digital y el municipio los procese a través de la plataforma.

Informe de Fernando Barrionuevo.