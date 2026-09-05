Trágico ataque con drones del ELN en Colombia causa la muerte de tres soldados en Norte de Santander

FOTO: Ataque con drones atribuido a guerrilla del ELN deja 3 militares muertos en el noreste de Colombia

BOGOTÁ — Un ataque perpetrado con explosivos lanzados desde drones en un recinto militar en el noreste de Colombia ha dejado hasta el momento tres soldados muertos y cuatro heridos, según lo informado por el Ejército el pasado sábado. Las autoridades han señalado que el ataque es atribuido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Este ataque tuvo lugar la noche del viernes en una unidad militar ubicada en el municipio de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, que limita con Venezuela. En el informe, se detalla que dos soldados fallecieron en el acto, mientras que un tercero murió a pesar de haber recibido atención médica.

El presidente Abelardo de la Espriella expresó su condena ante esta agresión a través de un mensaje en la red social X, afirmando que "por cada policía o soldado que asesinen, haremos caer sobre los criminales todo el peso y toda la fuerza legítima del Estado".

El ataque comenzó con la explosión de los drones en el interior de la guarnición, seguido de un combate en el exterior mientras un pelotón trataba de asegurar el perímetro, según el informe militar. En respuesta a esta situación, el Ministerio de Defensa ha desplegado un operativo en la zona con el objetivo de proteger a la población y ha anunciado la implementación de una nueva estrategia para el Catatumbo que busque desmantelar "la maquinaria criminal del ELN".

La región del Catatumbo, que incluye partes de los departamentos de Norte de Santander y César, es un área donde operan el ELN y facciones disidentes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que no se adhirieron al acuerdo de paz firmado hace una década.

Ambos grupos ilegales compiten por el control de esta estratégica región, que conecta con la frontera porosa de Venezuela y es una de las principales áreas productoras de coca en Colombia. La presencia de estas estructuras ilegales ha generado una persistente violencia, tal como ha denunciado la Defensoría del Pueblo.