Deslizamiento de tierra en China deja un muerto y 11 desaparecidos tras lluvias intensas

Buenos Aires, 5 septiembre (NA) -- Una persona murió y 11 más fueron reportadas como desaparecidas a causa de un deslizamiento de tierra que tuvo lugar en una aldea del distrito de Suichuan, en la ciudad de Ji'an, en la provincia oriental china de Jiangxi, alrededor de las 4:00 (hora local) de este sábado, según informaron las autoridades locales.

Este desastre fue provocado por días de lluvias torrenciales generadas por el tifón Saudel, según lo indicado por la oficina distrital de control de inundaciones y mitigación de sequías.

Según la información de la agencia de noticias Xinhua, los socorristas lograron rescatar a tres personas, de las cuales una ya había fallecido, mientras que el estado de las otras dos se reportó como estable.

Las operaciones de búsqueda y rescate se están llevando a cabo con todos los recursos disponibles, al tiempo que se realizan esfuerzos para reubicar a los residentes afectados y prevenir posibles desastres secundarios, según las mismas fuentes.

Tras el deslizamiento, el comité provincial para la prevención, mitigación y socorro en caso de desastres de Jiangxi activó el Nivel III de su protocolo provincial de respuesta a emergencias al mediodía del sábado, considerando que el tifón Saudel ya había impactado a unos 161.500 residentes en toda la provincia.

Asimismo, el Ministerio de Recursos Naturales elevó su respuesta ante desastres geológicos de Nivel IV a III para Jiangxi a las 11:00 horas del sábado y envió un equipo de trabajo a la zona para coordinar las labores de rescate.

La Comisión Nacional para la Prevención, Reducción y Alivio de Desastres y el Ministerio de Gestión de Emergencias activaron el Nivel IV de su mecanismo nacional de respuesta a emergencias por desastres naturales y enviaron un equipo de trabajo, así como un equipo de reconocimiento de emergencia equipado con un radar de monitoreo de pendientes, para apoyar en las operaciones de rescate.

Las autoridades locales de bomberos y rescate desplegaron 41 vehículos y 224 efectivos en la zona, además de utilizar drones de comunicaciones y reconocimiento en las áreas cercanas para asistir en las operaciones.

China cuenta con un sistema de respuesta a emergencias de cuatro niveles, donde el Nivel I representa la situación más grave.