Tadej Pogacar cierra su temporada por lesión y extiende su vínculo con UAE Team Emirates hasta 2032

SIERRA DE LA PANDERA, España — Tadej Pogacar ha confirmado que su temporada ha llegado a su fin tras sufrir una grave caída en la Vuelta a España. Además, el ciclista esloveno ha extendido su contrato con UAE Team Emirates-XRG por dos años más, hasta 2032.

La decisión de Pogacar de dar por concluida su temporada implica que no podrá defender el título del campeonato mundial que conquistó en 2024 y 2025. En un comunicado emitido por su equipo, el ciclista expresó: "Por supuesto, esta no es la manera en que quería que terminara mi temporada. Ahora mismo, lo más importante es recuperarme adecuadamente y darle a mi cuerpo el tiempo que necesita".

El atleta también reflexionó sobre su año, señalando: "Ha sido una temporada con muchos momentos especiales y estoy orgulloso de lo que logramos juntos. Ahora me centraré en recuperar la salud, apoyar a los chicos desde casa y volver el próximo año listo para lo que viene".

El equipo médico del ciclista determinó que no sería beneficioso que Pogacar se apresurara a regresar a la competencia, mientras sigue un programa de rehabilitación. El ciclista se sometió a una cirugía en su clavícula izquierda el lunes, dos días después de su accidente en la octava etapa de la Vuelta.

En ese momento, Pogacar era el favorito para lograr un triplete en las tres Grandes Vueltas del ciclismo, ya que había acumulado una ventaja considerable. Sin embargo, sufrió una conmoción cerebral y dos fracturas, lo que lo llevó a publicar una imagen desde el hospital con un collarín.

La renovación de su contrato con el equipo podría llevar a que Pogacar pase 13 años con UAE Team Emirates, donde se unió en 2019. "Todavía hay mucho que quiero lograr en este deporte y creo que este es el lugar adecuado para hacerlo. Estoy muy agradecido por la confianza que el equipo ha depositado en mí y entusiasmado por lo que podemos seguir construyendo juntos", concluyó Pogacar.