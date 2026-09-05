Ataque con drones del ELN en Colombia provoca la muerte de dos militares y deja cinco heridos

FOTO: El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la noticia en sus redes sociales.

Buenos Aires, 5 de septiembre (NA) -- Un ataque con drones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejó un saldo trágico en la ciudad colombiana de Ocaña, ubicada en Norte de Santander, donde al menos dos militares murieron y otros cinco resultaron heridos. La confirmación de este hecho fue realizada por el presidente Abelardo de la Espriella.

"El Frente Camilo Torres Restrepo del ELN atacó con artefactos explosivos lanzados desde drones el Cantón Militar El Trapiche, en Ocaña, Norte de Santander", detalló el mandatario a través de sus redes sociales.

En su declaración, De la Espriella indicó que un reporte preliminar confirmó el fallecimiento de un oficial y un soldado profesional, además de los cinco soldados profesionales heridos.

El presidente expresó su solidaridad hacia las familias de los oficiales que perdieron la vida y aseguró que los responsables de este ataque terrorista serán llevados ante la justicia.

Asimismo, el mandatario anunció que cada ataque perpetrado por grupos armados ilegales solo servirá para intensificar la respuesta militar que su administración ha comenzado a implementar.

"Voy a diseñar, junto con la cúpula militar y de Policía, una nueva estrategia para el Catatumbo. Vamos a golpear sus estructuras, sus cabecillas, sus finanzas y las economías ilícitas que alimentan su maquinaria criminal", afirmó De la Espriella.