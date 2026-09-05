Putin detiene ataques en Kiev por tres días ante llegada de enviados de EE.UU.

Buenos Aires, 5 septiembre (NA) -- El presidente ruso, Vladimir Putin, ha dado la orden de suspender los ataques sobre Kiev durante tres días. Esta decisión se relaciona con los preparativos para los contactos que mantendrán los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, según comunicó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una declaración realizada este sábado.

"La reunión con el presidente Putin efectivamente tendrá lugar y habrá conversaciones. Por lo general, estas reuniones han sido bastante largas en el pasado. Esperemos a ver qué pasa. Sin duda los mantendremos informados", indicó Peskov a los periodistas, conforme a lo reportado por la agencia de noticias Xinhua.

El portavoz también exhortó a no hacer predicciones sobre posibles acuerdos y sugirió esperar los resultados de la reunión entre Putin y los negociadores estadounidenses.

Los enviados, Witkoff y Kushner, aterrizaron hoy sábado a las 12:52 hora local (09:52 GMT) en el aeropuerto moscovita de Vnukovo, donde fueron recibidos por el enviado especial presidencial, Kirill Dmitriev.

Los comentarios de Peskov se produjeron pocas horas después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmara que Rusia había atacado aeropuertos en Kiev y en el suburbio sureste de Boryspil durante la noche.

"Evidentemente, estos ataques rusos contra aeropuertos son una reacción a las conversaciones y preparaciones por la posibilidad de que la parte estadounidense utilice una aeronave para viajar a Ucrania y aterrizar en el Aeropuerto de Kiev o en el Aeropuerto de Boryspil", expresó Zelensky en una publicación en la red social X.

Zelensky afirmó que Ucrania está tomando nota de la acción rusa y ajustará sus operaciones de la próxima semana de acuerdo a las circunstancias del espacio aéreo de Rusia. Además, mencionó que espera reunirse con los enviados de Estados Unidos en la capital ucraniana en los próximos días.