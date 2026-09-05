Desarticulan banda de robos domiciliarios en Córdoba: cinco detenidos y objetos recuperados

Buenos Aires, 5 de septiembre (NA) -- Una banda dedicada a cometer robos domiciliarios bajo la modalidad "escruche" fue desarticulada por los hechos ocurridos en las ciudades de Salsipuedes, Colonia Tirolesa y la capital de Córdoba, entre abril y mayo de este año.

La organización operaba con roles definidos entre ejecutores, "campanas" y personas encargadas de facilitar domicilios para ocultar los objetos robados, tal como indicó el Ministerio Público Fiscal cordobés, que precisó que las aprehensiones se dieron tras una investigación de la Unidad Territorial 22, por la que además recuperaron parte de los elementos sustraídos.

Como parte de las tareas se analizaron filmaciones de cámaras de seguridad, testimonios y comunicaciones telefónicas. La pesquisa relevó que los integrantes de la agrupación delictiva usaban barbijos para evitar ser identificados por las cámaras y se trasladaban en distintos vehículos. También compartían fotografías y videos de los objetos robados.

La incorporación de nuevas pruebas digitales y registros fílmicos permitió identificar a otro de los sospechosos, que quedó en prisión preventiva. Además, los investigadores lograron capturar a un joven de 24 años que permanecía prófugo y que, de acuerdo con la causa, integraba la organización.

El expediente cuenta actualmente con cuatro jóvenes y una mujer imputados, esta última madre del hombre que había permanecido prófugo, todos bajo distintas medidas de coerción.

Entre los hechos investigados se encuentran robos de importantes sumas de dinero, tanto en pesos como en dólares, y un hurto calificado por escalamiento ocurrido en Colonia Tirolesa, que derivó en una persecución policial de más de 10 kilómetros.