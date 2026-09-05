Central-Newell's: fuerte advertencia a los hinchas por la venta de entradas en redes

De cara al clásico rosarino de este domingo entre Rosario Central y Newell’s, el gerente del club, Javier Solá, pidió a los hinchas que concurran con anticipación al Gigante de Arroyito y alertó por maniobras de venta irregular de entradas a través de redes sociales.

Solá remarcó que los únicos canales habilitados son la web oficial de Rosario Central, la sede y la ticketera utilizada por la institución. Además, aclaró que las entradas se cargan directamente en el carné del socio y advirtió que no existen pulseras, códigos QR ni trámites de regularización de carnés mediante terceros. Quienes compren por vías no oficiales podrían ser víctimas de una estafa y no podrán ingresar al estadio.

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En paralelo, la Municipalidad de Rosario dispuso un operativo especial de tránsito para el domingo, con cortes en distintos puntos de la zona del Gigante de Arroyito. Entre ellos se encuentran avenida Frondizi y avenida de los Trabajadores, Frondizi y Cordiviola, avenida de los Trabajadores y Drago, y distintos cruces de Cayetano Silva, Juan José Paso y Cordiviola.

También habrá restricciones en Juan José Paso y avenida Avellaneda y en bulevar Avellaneda y Reconquista, donde se colocará un vallado en el cantero central y se desviará la circulación hacia el norte. Desde el club recomendaron llegar con tiempo suficiente para evitar demoras y facilitar el ingreso al estadio.