Central-Newell's: fuerte advertencia a los hinchas por la venta de entradas en redes
El club pidió extremar las precauciones ante publicaciones de particulares en redes sociales. Habrá un despliegue especial en los alrededores del estadio, con desvíos y vallados.
05/09/2026 | 12:04Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Hinchada de Rosario Central en el Gigante de Arroyito.
De cara al clásico rosarino de este domingo entre Rosario Central y Newell’s, el gerente del club, Javier Solá, pidió a los hinchas que concurran con anticipación al Gigante de Arroyito y alertó por maniobras de venta irregular de entradas a través de redes sociales.
Solá remarcó que los únicos canales habilitados son la web oficial de Rosario Central, la sede y la ticketera utilizada por la institución. Además, aclaró que las entradas se cargan directamente en el carné del socio y advirtió que no existen pulseras, códigos QR ni trámites de regularización de carnés mediante terceros. Quienes compren por vías no oficiales podrían ser víctimas de una estafa y no podrán ingresar al estadio.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
En paralelo, la Municipalidad de Rosario dispuso un operativo especial de tránsito para el domingo, con cortes en distintos puntos de la zona del Gigante de Arroyito. Entre ellos se encuentran avenida Frondizi y avenida de los Trabajadores, Frondizi y Cordiviola, avenida de los Trabajadores y Drago, y distintos cruces de Cayetano Silva, Juan José Paso y Cordiviola.
También habrá restricciones en Juan José Paso y avenida Avellaneda y en bulevar Avellaneda y Reconquista, donde se colocará un vallado en el cantero central y se desviará la circulación hacia el norte. Desde el club recomendaron llegar con tiempo suficiente para evitar demoras y facilitar el ingreso al estadio.
Lectura rápida
¿Qué evento se está preparando? El clásico rosarino entre Rosario Central y Newell’s.
¿Quién hizo el llamado a los hinchas? El gerente del club, Javier Solá.
¿Cuándo es el clásico? Este domingo.
¿Dónde se llevará a cabo? En el Gigante de Arroyito.
¿Por qué se advierte sobre la compra de entradas? Para prevenir estafas a través de canales no oficiales.