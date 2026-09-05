Katie Taylor hará historia en Croke Park con una pelea ante 80.000 aficionados

DUBLIN (AP) — Katie Taylor, medallista de oro olímpica y figura destacada en el Madison Square Garden, está a punto de vivir un momento trascendental en su carrera. La boxeadora irlandesa, considerada la "deportista más admirada" de Irlanda, se enfrentará a la invicta Flora Pili en un evento que podría superar todas sus hazañas anteriores.

La pelea se llevará a cabo en Croke Park, en Dublín, ante un público estimado de 80.000 aficionados. Con 40 años, Taylor ha expresado su deseo de retirarse después de este combate, un sueño que siempre tuvo: pelear en la catedral deportiva de su país.

"Todavía me pellizco para creer que de verdad está pasando. Esto es un sueño absoluto", comentó Taylor esta semana, reflejando su emoción por la magnitud del evento.

La pelea también es significativa por otros motivos. "Podemos estar muy, muy orgullosos como nación. No estoy segura de que haya algún otro país en el mundo donde 80.000 personas se presenten para ver a una atleta. Estoy muy agradecida", añadió Taylor.

Con un récord de 25 victorias, 1 derrota y 6 nocauts, Taylor es la actual campeona de los títulos superligero (140 libras) de la OMB, la AMB y la FIB, y buscará obtener el título vacante del CMB ante Pili, quien cuenta con un récord de 12-0 y 2 nocauts.

En abril de 2022, Taylor hizo historia al vencer a Amanda Serrano en el Madison Square Garden, en el primer combate de boxeo femenino que encabezó la cartelera de dicho recinto. Desde entonces, ha enfrentado a Serrano en tres ocasiones, manteniendo su invicto en cada uno de esos combates, siendo la más reciente en 2025.

La boxeadora irlandesa también es conocida por haber ganado el oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.