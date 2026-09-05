Día del Trabajo en EE. UU.: qué lugares abrirán y cerrarán en la celebración de este año

WASHINGTON — Los inicios del Día del Trabajo en Estados Unidos se remontan a finales del siglo XIX, cuando activistas propusieron una fecha para rendir homenaje a los trabajadores. La primera celebración tuvo lugar en Nueva York el 5 de septiembre de 1882, con un desfile que reunió a aproximadamente 10.000 trabajadores, organizado por la Central Labor Union y los Knights of Labor.

A medida que avanzaron los años, algunas ciudades y estados adoptaron leyes reconociendo el Día del Trabajo, pero fue el presidente Grover Cleveland quien, en 1894, firmó una ley del Congreso que estableció el primer lunes de septiembre como feriado nacional.

Si bien muchos trabajadores disfrutan de un día libre, la mayoría de los grandes negocios orientados al consumidor continúan abiertos, ofreciendo promociones para atraer a los clientes. Este año, la situación de apertura y cierre en Estados Unidos durante el Día del Trabajo es la siguiente:

Edificios gubernamentales

Las oficinas gubernamentales, correos, tribunales y escuelas permanecerán cerrados.

Bancos y mercado bursátil

Los bancos y los mercados bursátiles estarán cerrados el lunes. También los servicios estándar de recogida y entrega de FedEx y UPS no estarán disponibles, aunque algunos servicios críticos se ofrecerán en ubicaciones específicas.

Minoristas

Los almacenes del club de precios Costco estarán cerrados, mientras que la mayoría de los principales minoristas y supermercados estarán abiertos, muchos de ellos con ventas especiales. Los horarios pueden variar según la ubicación, por lo que se recomienda consultar con las tiendas locales.

Viajes

Millones de estadounidenses planean viajar durante este último gran fin de semana del verano, a pesar de que los precios de los vuelos y hoteles han aumentado, en gran parte debido a la situación del combustible por el conflicto en Irán. Según la AAA, los precios de los vuelos a destinos nacionales son un 20% más altos que el año pasado, y el costo promedio de un galón de gasolina regular se sitúa en cerca de 4,10 dólares, un aumento de 90 centavos respecto al año anterior.

Sin embargo, los cruceros desde puertos de Estados Unidos son aproximadamente un 4% más baratos en comparación con el año pasado. La AAA no emite un pronóstico completo de viajes para el Día del Trabajo, pero ofrece consejos útiles, como verificar el clima y el estado del vehículo antes de emprender un viaje por carretera.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.