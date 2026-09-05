Vélez formaliza reclamo a la AFA para descalificar a Boca de la Copa Argentina

Buenos Aires, 5 de septiembre (NA) - El club Vélez Sarsfield ha presentado un reclamo formal ante la Asociación del Fútbol Argentino tras su reciente eliminación por penales ante Boca Juniors en la Copa Argentina. En un comunicado oficial, el equipo de Liniers anunció que ha acudido al Tribunal de Disciplina del organismo para solicitar la impugnación del encuentro y su avance a los cuartos de final.

La razón que esgrime Vélez para solicitar la descalificación de Boca es la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido, cuando el reglamento solo permite un máximo de cinco en un mismo encuentro. Los jugadores extranjeros que integraron la planilla del conjunto ganador en la tanda de penales son Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero.

En su escrito, publicado en las redes sociales del club, Vélez detalla que ha presentado ante el Tribunal de Disciplina de la AFA la protesta e impugnación correspondiente del partido disputado el 2 de septiembre en los octavos de final de la Copa Argentina. En el comunicado, se indica: "La presentación se funda en un hecho objetivo y documentado: Boca Juniors incluyó en la planilla oficial del encuentro a seis futbolistas extranjeros cuando la normativa vigente establece un máximo de cinco habilitados para integrarla. La situación surge de la propia planilla oficial del partido y de los registros del sistema COMET de la AFA".

Además, el comunicado enfatiza: "No se trata de una cuestión de interpretación ni de una discusión arbitral. Se trata del cumplimiento de una regla vigente y de una documentación oficial que acredita su incumplimiento". En este sentido, Vélez ha solicitado que se declare configurada la alineación indebida y, en consecuencia, que se reconozca la clasificación de su institución a los cuartos de final de la Copa Argentina. También se ha requerido la suspensión de los efectos deportivos de la clasificación atribuida a Boca hasta que exista una resolución definitiva sobre la protesta.

Finalmente, desde Vélez concluyeron de manera contundente: "Vélez defenderá esta posición por las vías institucionales correspondientes porque entiende que la igualdad ante las reglas no puede ser optativa".

Agencia NA