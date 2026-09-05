Meningitis en bebés y niños: claves sobre su gravedad y prevención

Buenos Aires, 5 de septiembre (NA) -- La meningitis es la inflamación de las membranas que protegen el cerebro y la médula espinal. Las causas más comunes son infecciones, principalmente virales y bacterianas. Así lo explicó la Dra. María Lola Vozza (M.P. 30.109/7), médica infectóloga pediatra, en una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas. La Dra. Vozza resaltó: "Si bien la meningitis bacteriana aguda no es tan frecuente en comparación con otras enfermedades infecciosas, su gravedad, letalidad y las secuelas que puede dejar son preocupantes".

La especialista enfatizó que, aunque la enfermedad tiene alta mortalidad, existen dos herramientas clave para prevenirla: la vacunación y la educación de los padres sobre los signos de alerta que deben motivar una consulta médica. "La vacunación es fundamental, y proporcionar información adecuada a los padres mejora el diagnóstico temprano y el tratamiento, lo que mejora el pronóstico", indicó.

La Dra. Vozza también explicó las diferencias entre los tipos de meningitis. En el caso de las meningitis virales, la mayoría son autolimitadas y se resuelven sin complicaciones. Sin embargo, algunos virus, como los de la familia herpes, pueden causar meningitis o meningoencefalitis graves. En cuanto a las infecciones bacterianas, las principales causas son el neumococo, el meningococo y Haemophilus influenzae. Estas bacterias pueden generar emergencias médicas y tienen un alto riesgo de muerte o secuelas en quienes sobreviven.

La Dra. Vozza también advirtió sobre la meningitis causada por la bacteria de la tuberculosis, que aunque menos frecuente, puede ser grave y requiere tratamiento precoz.

¿Por qué es tan grave en bebés y niños pequeños?

La Dra. Vozza explicó que la meningitis puede presentarse a cualquier edad, pero es más común en niños menores de 5 años, especialmente en aquellos menores de 2 años. "Los lactantes han perdido la protección que les otorgan los anticuerpos maternos y aún no han completado su esquema de vacunación, lo que los hace más vulnerables", añadió.

El sistema inmunológico de los niños pequeños no tiene suficiente experiencia en combatir gérmenes, lo que los coloca en una situación de mayor riesgo. Además, los signos de meningitis pueden ser menos claros en los lactantes, lo que puede resultar en diagnósticos tardíos y, por ende, peores pronósticos.

Signos de alerta para consultar urgentemente

La Dra. Vozza indicó que los signos que deben alertar a los padres incluyen fiebre, dolor de cabeza intenso, vómitos, rigidez en el cuello, y alteraciones en el estado de conciencia. También es importante prestar atención a la fotofobia y convulsiones. En los lactantes, la irritabilidad, rechazo al alimento y letargia son señales que requieren atención médica inmediata.

Otro signo a tener en cuenta son las manchas rojas o violáceas en la piel que no desaparecen al presionarlas, lo que puede indicar una infección grave por meningococo.

Diagnóstico y tratamiento

Para confirmar la meningitis, se realiza una punción lumbar para obtener líquido cefalorraquídeo y buscar signos inflamatorios. "El diagnóstico temprano es crucial para el tratamiento y para aplicar medidas preventivas en contactos de riesgo", señaló la especialista.

Complicaciones en quienes sobreviven

La Dra. Vozza advirtió que uno de cada cinco sobrevivientes de meningitis puede sufrir secuelas como pérdida de audición, alteraciones visuales y trastornos neurológicos. También pueden aparecer problemas conductuales y emocionales, como trastornos de atención y depresión. Las secuelas pueden ser significativas y requieren seguimiento prolongado para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Se estima que entre el 16 y el 17% de los pacientes con meningitis pueden fallecer. Las vacunas disponibles son efectivas para prevenir infecciones graves por meningococo, neumococo y Haemophilus influenzae. Afortunadamente, el Calendario Nacional de Vacunación de Argentina incluye estas vacunas, lo que contribuye a la protección de los niños. La Dra. Vozza indicó que es fundamental seguir el esquema de vacunación para garantizar la inmunidad adecuada.