Triple homicidio en Florencio Varela: detuvieron a cuatro nuevos sospechosos

FOTO: Detienen a cuatro sospechosos un año después del triple homicidio en Florencio Varela

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Buenos Aires, 5 septiembre (NA) - A casi un año del asesinato de Morena Verdi (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), quienes perdieron la vida el 20 de septiembre de 2025 en Florencio Varela, se llevaron a cabo este sábado detenciones de cuatro nuevos sospechosos en el caso.

Según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, se realizaron múltiples allanamientos que condujeron a estas detenciones. Los implicados deberán presentarse para prestar declaración indagatoria el próximo lunes.

El juez federal del Departamento Judicial de Morón, Jorge Rodríguez, ha dictado el secreto de sumario hasta el día de la comparecencia de los detenidos.