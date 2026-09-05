En vivo

La Cadena del Gol

Gimnasia (M) vs. Boca

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Gimnasia (M) vs. Boca

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Colón vs. Dep. Morón

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Gimnasia y Esgrima vs. Boca

Mendoza

En vivo

La Última Jugada

Gimnasia vs. Tigre

La Plata

En vivo

Los 40 de la Heat

Mauri Palacios

En vivo

Fiesta Popular

Ulises Llanos

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Triple homicidio en Florencio Varela: detuvieron a cuatro nuevos sospechosos

Los implicados prestarán declaración indagatoria el próximo lunes.

05/09/2026 | 14:35Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Detienen a cuatro sospechosos un año después del triple homicidio en Florencio Varela

FOTO: Detienen a cuatro sospechosos un año después del triple homicidio en Florencio Varela

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 5 septiembre (NA) - A casi un año del asesinato de Morena Verdi (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), quienes perdieron la vida el 20 de septiembre de 2025 en Florencio Varela, se llevaron a cabo este sábado detenciones de cuatro nuevos sospechosos en el caso.

Según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, se realizaron múltiples allanamientos que condujeron a estas detenciones. Los implicados deberán presentarse para prestar declaración indagatoria el próximo lunes.

El juez federal del Departamento Judicial de Morón, Jorge Rodríguez, ha dictado el secreto de sumario hasta el día de la comparecencia de los detenidos.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Florencio Varela?
Un triple crimen de jóvenes se cometió el 20 de septiembre de 2025.

¿Quiénes fueron las víctimas?
Las víctimas son Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez.

¿Cuántos sospechosos fueron detenidos?
Cuatro nuevos sospechosos fueron detenidos recientemente.

¿Cuándo prestarán declaración?
Los detenidos comparecerán para indagatoria el próximo lunes.

¿Quién está a cargo del caso?
El juez federal Jorge Rodríguez lleva el caso y ha dictado secreto de sumario.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf