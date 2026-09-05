Triple homicidio en Florencio Varela: detuvieron a cuatro nuevos sospechosos
Los implicados prestarán declaración indagatoria el próximo lunes.
FOTO: Detienen a cuatro sospechosos un año después del triple homicidio en Florencio Varela
Buenos Aires, 5 septiembre (NA) - A casi un año del asesinato de Morena Verdi (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), quienes perdieron la vida el 20 de septiembre de 2025 en Florencio Varela, se llevaron a cabo este sábado detenciones de cuatro nuevos sospechosos en el caso.
Según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, se realizaron múltiples allanamientos que condujeron a estas detenciones. Los implicados deberán presentarse para prestar declaración indagatoria el próximo lunes.
El juez federal del Departamento Judicial de Morón, Jorge Rodríguez, ha dictado el secreto de sumario hasta el día de la comparecencia de los detenidos.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Florencio Varela?
Un triple crimen de jóvenes se cometió el 20 de septiembre de 2025.
¿Quiénes fueron las víctimas?
Las víctimas son Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez.
¿Cuántos sospechosos fueron detenidos?
Cuatro nuevos sospechosos fueron detenidos recientemente.
¿Cuándo prestarán declaración?
Los detenidos comparecerán para indagatoria el próximo lunes.
¿Quién está a cargo del caso?
El juez federal Jorge Rodríguez lleva el caso y ha dictado secreto de sumario.
[Fuente: Noticias Argentinas]