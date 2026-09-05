Zheng Qinwen logra una increíble remontada ante Madison Keys en el US Open

NUEVA YORK (AP) — La campeona olímpica Zheng Qinwen extendió su participación en el Abierto de Estados Unidos con una notable remontada, ganando los últimos siete juegos para eliminar el sábado a Madison Keys con un marcador de 1-6, 7-6 (3), 7-5.

En otro enfrentamiento, Amanda Anisimova, quien también es exsubcampeona del Abierto de Estados Unidos, fue eliminada tras perder ante la número 24 Anastasia Potapova por 6-2, 7-5.

Keys, cabeza de serie número 22, había superado un partido a tres sets en la ronda anterior en un desempate a 10 puntos, levantando cinco puntos de partido. Sin embargo, dos días después, sufrió un colapso inesperado.

La subcampeona de 2017 se recuperó tras perder el desempate del segundo set y llegó a estar 5-0 en el tercero. Aunque Zheng mantuvo su servicio, Keys tuvo un match point mientras servía con 5-1, pero no pudo concretarlo. A partir de ese momento, el partido dio un giro drástico: Keys llegó a golpear su raqueta contra su cabeza y se quitó la visera en un gesto de frustración.

"Solo me digo a mí misma que siga peleando cada punto, que nunca me rinda, que me mantenga ahí, y de alguna manera, poco a poco, simplemente ocurrió", expresó Zheng.

La tenista ganó la medalla de oro para China en los Juegos Olímpicos de 2024 y alcanzó la final del Abierto de Australia en ese año, llegando a estar en el puesto número 4 del ranking. Sin embargo, tras una cirugía en el codo, cayó hasta el puesto 121 y tuvo que pasar por la fase de clasificación para entrar al cuadro principal.

La victoria de Zheng abre la puerta a un gran día para las tenistas asiáticas en el US Open. Naomi Osaka, bicampeona de Japón, se enfrentaba el sábado por la noche a la número 23 Elise Mertens, mientras que la filipina Alex Eala se medía con la estadounidense Iva Jovic (14), en un duelo entre jóvenes promesas.

Coco Gauff, campeona del US Open en 2023, estaba programada para jugar un partido de tercera ronda contra la española Cristina Bucsa, y la ganadora avanzaría para enfrentar a la vencedora del Eala-Jovic en los octavos de final.

Anisimova dejó pasar oportunidades, convirtiendo solo 3 de 16 oportunidades de quiebre (19%). Por su parte, Potapova, tenista de 25 años nacida en Rusia pero que ahora representa a Austria, materializó 6 de 8, igualando su mejor actuación en un torneo de Grand Slam al alcanzar la cuarta ronda.

El máximo preclasificado Alexander Zverev, quien había ganado en partidos a cinco sets en las dos primeras rondas, se enfrentaba al chileno Alejandro Tabilo en un partido nocturno.

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