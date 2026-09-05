Enzo Fernández tuvo un debut destacado en el Manchester City y se llevó los aplausos

Buenos Aires, 5 de septiembre (NA) -- El mediocampista Enzo Fernández debutó como titular en el triunfo del Manchester City por 1 a 0 ante Coventry, en la tercera fecha de la Premier League.

Fernández formó parte del once inicial debido a la lesión en el calentamiento de Nico O'Reilly, una de las figuras del equipo dirigido por Enzo Maresca. El único gol del partido fue anotado por el delantero Erling Haaland a los 25 minutos del primer tiempo. Enzo tuvo una participación clave en esta jugada, ya que realizó un pase en profundidad para Antoine Semenyo.

Recientemente, la figura de la Selección argentina había acaparado la atención tras convertirse en uno de los traspasos más costosos en la historia del fútbol, ya que el City abonó 145 millones de euros por su pase.

En la planificación del City, líder de la Premier League con nueve puntos, Fernández iba a ser suplente y podía debutar desde ese lugar, pero la inesperada molestia de O'Reilly lo obligó a comenzar el partido.

El desarrollo del encuentro fue relativamente sencillo y sin complicaciones para el City. A los 25 minutos de la primera etapa, Enzo condujo por la banda derecha, encontró a Semenyo en profundidad, quien centró para el cabezazo de Haaland. En la segunda mitad, el argentino asistió nuevamente al noruego, que anotó el segundo tanto, pero fue anulado por offside.

Fernández fue reemplazado a los 75 minutos y recibió una cálida ovación del público, tras completar el 90% de los pases, realizar dos remates al arco, crear una oportunidad de gol y recuperar seis balones mediante barridas, intercepciones y duelos aéreos. En líneas generales, su primer partido fue exitoso en su nueva casa.

Además del triunfo del Manchester City, la jornada del sábado de la tercera fecha de la Premier League incluyó otros cinco encuentros. El Newcastle empató 2 a 2 contra el Bournemouth. Los goles del local, que remontó un 2 a 0 inicial, fueron de Harvey Barnes y Aaron Ramsey, mientras que James Tavernier y Malick Thiaw marcaron para la visita. Por su parte, el Crystal Palace venció 3 a 2 al Fulham, con un doblete de Tyrick Mitchell y un tanto de Ben Chilwell. Los goles del local fueron de Josh King y César Palacios.

En Brighton, el equipo local empató 1 a 1 contra el Leeds United, con goles de Jayden Bogle para la visita y Luka Vuškovic para los locales. Un resultado similar se dio entre Brentford y Sunderland, que también terminó 1 a 1, con tantos de Vitaly Janelt y Enzo Le Fée de penal. Finalmente, el Nottingham y Tottenham empataron 0 a 0.

Agencia NA