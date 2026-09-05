Alcaraz busca equilibrar su carrera tras lesión en la muñeca y planea más descansos del tenis

NUEVA YORK — La experiencia de estar fuera de las canchas durante cuatro meses y medio ha llevado a Carlos Alcaraz a reevaluar su enfoque sobre el apretado calendario del tenis profesional. El tenista español ha manifestado su intención de tomarse más descansos a lo largo de la temporada para preservar su salud mental y física.

Alcaraz hizo su regreso en el Abierto de Estados Unidos, donde busca repetir su título y alcanzar su tercer campeonato en esta competencia, lo que incrementaría a ocho su total de títulos en torneos de Grand Slam. Hasta ahora, ha avanzado a los octavos de final, cediendo solo un set en sus primeros tres partidos, y se prepara para enfrentar al estadounidense Tommy Paul, 20mo preclasificado.

El tenista ha demostrado que sigue siendo el mismo jugador que comenzó el año conquistando el Abierto de Australia, convirtiéndose en el hombre más joven en completar el Grand Slam de carrera a los 22 años y 272 días. "Se siente como si hubiera estado compitiendo todo el tiempo", evaluó Alcaraz tras su victoria sobre el chino Wu Yibing, con un marcador de 6-3, 6-4, 6-1. "Me he sorprendido por cómo me estoy sintiendo y por cómo me estoy recuperando después de cada partido. Así que estoy realmente feliz por ello, de poder rendir al máximo después de cada partido".

El español aclaró que la lesión que lo obligó a retirarse del Abierto de Barcelona no fue consecuencia de un exceso de partidos, por lo que su decisión de tomarse un tiempo libre en el próximo año no responde a una necesidad física, sino a una estrategia que cree que beneficiará su estado mental. "Soy el tipo de jugador que no necesita disputar muchos torneos", afirmó. "Prefiero estar mental y físicamente sano para afrontar los torneos, sentir la competición y participar en ellos, sea cual sea el torneo".

El año pasado, Alcaraz disputó un total de 80 partidos y contaba con un récord de 22-3 al momento de lesionarse justo al inicio de la gira de torneos sobre tierra batida en Europa. Como muchos de sus colegas, ha reconocido la exigencia de la temporada, que abarca desde enero hasta noviembre y la cantidad de torneos en su agenda.

A diferencia de otros jugadores de su nivel, Alcaraz, con solo 23 años, no se siente presionado por el ranking o las consideraciones financieras al decidir omitir compromisos. "Es como torneo tras torneo tras torneo, y no sientes que llegas bien preparado a algunos torneos", señaló. "Por eso decidí que probablemente en el futuro voy a tomar descansos, porque quiero sentirme bien preparado cuando llegue a los Grand Slams, a los Masters 1000, lo que sea".

Alcaraz sostiene que permanecer fuera de las competencias por períodos más prolongados le ayudaría físicamente, y cree que esta elección lo llevará a ser más feliz. "Solo quiero pisar la cancha, sentir alegría, divertirme en la cancha, porque a veces, al jugar una temporada tan larga o al disputar muchos torneos semana tras semana, siento que no juego con alegría, no me divierto en la cancha", comentó. "Solo quiero extrañar el tenis a veces, extrañar las giras, extrañarlos a ustedes".

"Por eso quiero tener descansos largos, porque es imposible aguantar toda la temporada jugando cada torneo", concluyó Alcaraz.