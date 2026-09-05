Incidente de Air Europa: avión varado en Brasil por garrapatas y problemas técnicos

Buenos Aires, 5 de septiembre (NA)– El vuelo AEA024 Asunción–Madrid, que es operado por un Boeing 787 Dreamliner de Air Europa llamado RCD Mallorca, se encuentra varado en Salvador de Bahía tras un aterrizaje de emergencia. Esta situación se produjo debido a una incidencia técnica y a la denuncia de varios pasajeros que informaron haber sufrido picaduras de garrapatas dentro de la cabina.

La aeronave, que llevaba a bordo a aproximadamente 300 pasajeros, ha quedado fuera de servicio y necesita trabajos de mantenimiento antes de poder reanudar sus operaciones. La aerolínea comunicó a sus clientes por correo electrónico que la desviación del vuelo se realizó siguiendo estrictos procedimientos de seguridad y lamentó los inconvenientes que esto ha causado. Un equipo técnico se dirige a Brasil para llevar a cabo las reparaciones necesarias. Imágenes compartidas por los pasajeros muestran trabajos en uno de los motores, aunque Air Europa asegura que la turbina "no está dañada".

Durante el vuelo, una pasajera, identificada como Perla Zaracho, reportó haber sufrido picaduras en la espalda y las piernas. Al aterrizar, afirmó que encontró garrapatas en mochilas, mantas, bolsos y varios asientos, así como un fuerte olor a humedad en la cabina. Otro viajero relató que una azafata utilizó insecticida en un intento por eliminar los insectos durante el vuelo. Ante las consultas de la prensa, Air Europa no se refirió específicamente a la presencia de garrapatas, pero confirmó que actuó conforme a los protocolos establecidos y desembarcó a los pasajeros para trasladarlos a hoteles.

Los viajeros han denunciado demoras de hasta cuatro horas para ser alojados, así como la falta de personal de la compañía en tierra. Algunos hoteles se negaron a recibir a los pasajeros debido a la ausencia de instrucciones claras por parte de la aerolínea.

En respuesta a la situación, Air Europa anunció que el vuelo de regreso se operará este sábado con un Boeing 787-9, que tiene mayor capacidad, con el objetivo de trasladar al mayor número posible de pasajeros. Los restantes serán reubicados en vuelos reprogramados, con la opción de cambios de fecha y ruta sin costo adicional.

Este incidente se suma a un periodo de presión operativa para Air Europa, que ha recibido críticas por demoras y reprogramaciones en sus rutas de larga distancia. La compañía sostiene que este episodio es excepcional y que se han aplicado todos los protocolos de seguridad y sanidad.