Rescatan a excursionistas que usaron Google Gemini para planificar su aventura en California

Tres excursionistas fueron rescatados en el Monte Shasta, California, después de haber utilizado el chatbot de inteligencia artificial Google Gemini para planificar su aventura. Según un informe de la oficina del sheriff del condado de Siskiyou, los jóvenes comenzaron su ascenso a las 3 de la mañana y, a pesar de las recomendaciones de regresar si no alcanzaban la cumbre antes del mediodía, llegaron a la cima a las 7 de la tarde.

La situación se complicó cuando intentaron descender en la oscuridad. Desesperados, llamaron a la oficina del sheriff para pedir direcciones y terminaron pasando la noche en el Cañón Mud Creek. Fueron rescatados al día siguiente por rangers del Servicio Forestal y voluntarios.

La oficina del sheriff indicó que, aunque no se puede culpar únicamente a Gemini por las decisiones tomadas por los excursionistas, el chatbot les había recomendado llevar mucho menos alimento y agua de lo que su grupo realmente necesitaba, especialmente cuando su ascenso planeado de 8 horas se convirtió en una odisea de varios días.

El sheriff advirtió: "Es recomendable siempre contactar a la estación de rangers de Mount Shasta antes de su viaje para asegurarse de contar con la información más precisa, y nunca depender únicamente de la inteligencia artificial para planificar sus excursiones".