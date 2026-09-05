Zelenski confirma que Ucrania acepta un alto al fuego durante las negociaciones con EE.UU.

Buenos Aires, 5 de septiembre (NA) -- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró que su país está dispuesto a respetar un alto al fuego en las operaciones aéreas contra las ciudades rusas que forman parte del proceso de negociación. En un mensaje publicado en la red social X, Zelenski expresó: "Desde ahora hasta el final del sábado, igual que el domingo y el lunes, Ucrania está lista para abstenerse de ataques contra Moscú". Esta decisión se produce tras una conversación telefónica que mantuvo con Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes son los representantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En su mensaje, Zelenski también mencionó que espera que Rusia adopte una postura similar respecto a la capital ucraniana, Kiev. La agencia de noticias Interfax-Ucrania informó que Witkoff y Kushner tienen programada una visita a Kiev este domingo, luego de su paso por Moscú.