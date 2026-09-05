En vivo

La Cadena del Gol

San Lorenzo vs. Talleres

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

San Lorenzo vs. Talleres

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Colón vs. Dep. Morón

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Gimnasia y Esgrima vs. Boca

Mendoza

En vivo

La música de la Heat

Música

En vivo

Clave de Sol

Silvina Ledesma

En vivo

Toco y me voy

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Zelenski confirma que Ucrania acepta un alto al fuego durante las negociaciones con EE.UU.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski anunció que su país no atacará a Moscú durante las negociaciones con los enviados de Trump.

05/09/2026 | 18:33Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Zelenski, presidente de Ucrania.

FOTO: Zelenski, presidente de Ucrania.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 5 de septiembre (NA) -- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró que su país está dispuesto a respetar un alto al fuego en las operaciones aéreas contra las ciudades rusas que forman parte del proceso de negociación. En un mensaje publicado en la red social X, Zelenski expresó: "Desde ahora hasta el final del sábado, igual que el domingo y el lunes, Ucrania está lista para abstenerse de ataques contra Moscú". Esta decisión se produce tras una conversación telefónica que mantuvo con Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes son los representantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En su mensaje, Zelenski también mencionó que espera que Rusia adopte una postura similar respecto a la capital ucraniana, Kiev. La agencia de noticias Interfax-Ucrania informó que Witkoff y Kushner tienen programada una visita a Kiev este domingo, luego de su paso por Moscú.

Lectura rápida

¿Qué anunció Zelenski?
El presidente ucraniano anunció que Ucrania está lista para un alto al fuego en ataques aéreos contra Rusia.

¿Quiénes son los enviados de EE.UU.?
Los enviados son Steve Witkoff y Jared Kushner, representantes del presidente Donald Trump.

¿Cuándo se reunirán en Kiev?
La reunión está programada para este domingo.

¿Qué espera Ucrania de Rusia?
Ucrania espera que Rusia adopte un alto al fuego similar hacia Kiev.

¿Dónde se llevará a cabo la reunión?
La reunión se realizará en Kiev, Ucrania.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf