Protestas masivas en Croacia exigen la limpieza de residuos tóxicos en Gospic

FOTO: Miles de personas se manifiestan en Croacia y exigen limpiar residuos tóxicos de una ciudad

ZAGREB, Croacia — El pasado sábado, una multitud de decenas de miles de personas se congregó en Croacia para expresar su descontento con la falta de acción del gobierno en la remoción de residuos peligrosos vertidos ilegalmente, lo que ha generado preocupaciones sobre el impacto ambiental en el país, miembro de la Unión Europea.

La situación en la localidad de Gospic ha provocado un creciente descontento hacia el primer ministro Andrej Plenkovic y su administración, que se enfrenta a un clima de creciente indignación pública en las últimas semanas.

El escándalo relacionado con los residuos ilegales se hizo evidente en febrero del año pasado, cuando la policía croata y Europol, la agencia policial de la Unión Europea, arrestaron a 13 individuos acusados de importar y desechar de manera ilegal residuos peligrosos. En esa ocasión, se reveló que los implicados habían obtenido al menos 4 millones de euros (aproximadamente 4,2 millones de dólares) en ganancias ilícitas.

Más de un año después, los habitantes de Gospic están alarmados ante la presencia de unas 37.000 toneladas métricas de residuos aún depositadas en un sitio industrial abandonado, en su mayoría enterrados. Los desechos incluyen restos de equipos electrónicos, plásticos, materiales de construcción y desechos médicos.

Recientemente, un informe elaborado por la agencia anticorrupción croata USKOK reveló que el suelo en la zona presenta altas concentraciones de metales, y se han hallado compuestos PFAS en el agua subterránea, conocidos como los "químicos eternos".

Durante la manifestación, los asistentes exigieron que las autoridades presenten un plan claro para la limpieza inmediata y efectiva de las áreas contaminadas, con plazos definidos. Además, pidieron una prohibición inmediata de las importaciones de residuos.

Vjekoslav Busic, representante de la iniciativa "Gospic Is Our Home", que organizó la protesta, destacó que los residentes han denunciado lo que consideran actividades ilegales desde 2023. "Hasta la fecha, no se ha retirado de Gospic ni un solo kilogramo de residuos peligrosos", afirmó Busic.

Otro manifestante, Ivan Rittinger, agregó que las autoridades han abordado la situación como si fuera una tragedia repentina, cuando en realidad, según él, "alguien se benefició económicamente de esto".

La investigación de USKOK abarca a una empresa croata acusada de enterrar residuos tóxicos ilegales en varios lugares del país, siendo Gospic el más afectado. El gobierno ha asegurado que se están llevando a cabo investigaciones y esfuerzos para limpiar la zona.

Las autoridades, por su parte, han señalado que múltiples pruebas de agua y suelo en Gospic no han mostrado signos de contaminación. Se ha tomado la decisión de cubrir temporalmente el sitio para protegerlo de la lluvia, y se ha seleccionado una empresa para retirar parte de los residuos mientras se elabora un plan a largo plazo.

El primer ministro Plenkovic ha acusado a sus opositores políticos de exacerbar el pánico por motivos políticos.

Expertos han señalado que el daño es local, aunque advierten que el terreno kárstico de la región y los ríos podrían potencialmente transportar la contaminación hacia el mar Adriático.

La localidad de Gospic, con una población de aproximadamente 12.000 habitantes, está situada cerca de un parque natural y es conocida por sus bosques, lagos y ríos. Un informe inicial de Europol había indicado que muchos de los residuos en Gospic habían sido importados de otros países de la Unión Europea, incluyendo Italia, Eslovenia y Alemania.

Durante la manifestación en Zagreb, los participantes corearon "Croacia, Croacia" mientras portaban banderas nacionales y pancartas que decían "¿Cuándo, si no es ahora?" y "Los pulmones de Croacia tienen dificultades para respirar".

Zeljka Sikic, una residente de Gospic, agradeció a los manifestantes por su valentía al expresarse públicamente. "Nos han entregado a la eco-mafia", dijo.

Por su parte, Suzane Maria Flander, una residente de Zagreb, afirmó que tener suelo limpio, agua limpia y aire limpio es un "derecho humano básico".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.