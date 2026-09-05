Denuncia de US Soccer ante FIFA contra Tapia y Toviggino por presiones en Copa América 2024
Acusan a los dirigentes de ejercer presiones indebidas y maniobras contrarias al fair play en la organización de la Copa América 2024 y otros partidos internacionales.
FOTO: Claudio Tapia y Pablo Toviggino. Foto Agencia NA.
Buenos Aires, 5 septiembre (NA) – La Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer) ha presentado una denuncia formal ante el Comité de Ética de la FIFA contra Claudio "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino y Guillermo Tofoni.
El escrito, enviado directamente a Zúrich, acusa a los dirigentes argentinos de haber ejercido presiones indebidas, interferencias y maniobras consideradas "contrarias al fair play institucional" en el contexto de la disputa por la organización de la Copa América 2024 y otros negocios relacionados con partidos internacionales, según publica hoy Clarín.
La denuncia sostiene que Tapia, Toviggino y Tofoni habrían estado involucrados en gestiones irregulares para influir en decisiones de la Conmebol y en negociaciones comerciales vinculadas a la cesión de derechos, organización de amistosos y acuerdos de explotación. US Soccer alega que hubo contactos no autorizados, presiones sobre funcionarios y un intento de condicionar decisiones estratégicas del fútbol estadounidense.
El documento enviado a la FIFA —según fuentes citadas por Clarín— incluye correos electrónicos, comunicaciones internas y testimonios que, a juicio de la federación norteamericana, demostrarían conductas incompatibles con los códigos éticos del organismo. La presentación también menciona episodios relacionados con la disputa por la sede de la Copa América y la relación comercial con Tofoni, empresario histórico en la organización de partidos internacionales.
La federación estadounidense solicitó que el Comité de Ética inicie una investigación formal, evalúe posibles sanciones y determine si los dirigentes argentinos infringieron normas sobre integridad, conflicto de intereses y abuso de posición. Esta denuncia se produce en un contexto de creciente tensión entre US Soccer y la AFA, tras varios cruces públicos y privados sobre la organización de torneos y amistosos.
Desde la AFA, según el artículo, no se pronunciaron de inmediato y solo señalaron que cualquier presentación ante la FIFA debe seguir los canales establecidos. En el entorno de Tapia y Toviggino, se considera que la denuncia responde a una disputa política y comercial y que no hay elementos que justifiquen sanciones.
Este caso abre un nuevo frente internacional para la dirigencia del fútbol argentino, que ya enfrenta cuestionamientos internos y externos por su gestión institucional y por la creciente influencia de Toviggino en decisiones estratégicas. La FIFA deberá determinar si la denuncia justifica la apertura de un expediente disciplinario.
Lectura rápida
¿Qué denuncia presentó US Soccer?
Denunció a Tapia, Toviggino y Tofoni por presiones indebidas en la organización de la Copa América 2024.
¿Qué acusaciones se hacen?
Se les acusa de interferencias y maniobras contrarias al fair play institucional en negociaciones comerciales.
¿Qué pruebas se incluyen en la denuncia?
La denuncia incluye correos electrónicos, comunicaciones internas y testimonios que demostrarían conductas inapropiadas.
¿Cuál es la respuesta de la AFA?
La AFA no se pronunció de inmediato y mencionó que deben seguir los canales apropiados para las denuncias ante la FIFA.
¿Qué acciones solicita US Soccer?
Solicita una investigación formal y la evaluación de sanciones por parte del Comité de Ética de la FIFA.
[Fuente: Noticias Argentinas]