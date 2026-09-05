Denuncia de US Soccer ante FIFA contra Tapia y Toviggino por presiones en Copa América 2024

Buenos Aires, 5 septiembre (NA) – La Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer) ha presentado una denuncia formal ante el Comité de Ética de la FIFA contra Claudio "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino y Guillermo Tofoni.

El escrito, enviado directamente a Zúrich, acusa a los dirigentes argentinos de haber ejercido presiones indebidas, interferencias y maniobras consideradas "contrarias al fair play institucional" en el contexto de la disputa por la organización de la Copa América 2024 y otros negocios relacionados con partidos internacionales, según publica hoy Clarín.

La denuncia sostiene que Tapia, Toviggino y Tofoni habrían estado involucrados en gestiones irregulares para influir en decisiones de la Conmebol y en negociaciones comerciales vinculadas a la cesión de derechos, organización de amistosos y acuerdos de explotación. US Soccer alega que hubo contactos no autorizados, presiones sobre funcionarios y un intento de condicionar decisiones estratégicas del fútbol estadounidense.

El documento enviado a la FIFA —según fuentes citadas por Clarín— incluye correos electrónicos, comunicaciones internas y testimonios que, a juicio de la federación norteamericana, demostrarían conductas incompatibles con los códigos éticos del organismo. La presentación también menciona episodios relacionados con la disputa por la sede de la Copa América y la relación comercial con Tofoni, empresario histórico en la organización de partidos internacionales.

La federación estadounidense solicitó que el Comité de Ética inicie una investigación formal, evalúe posibles sanciones y determine si los dirigentes argentinos infringieron normas sobre integridad, conflicto de intereses y abuso de posición. Esta denuncia se produce en un contexto de creciente tensión entre US Soccer y la AFA, tras varios cruces públicos y privados sobre la organización de torneos y amistosos.

Desde la AFA, según el artículo, no se pronunciaron de inmediato y solo señalaron que cualquier presentación ante la FIFA debe seguir los canales establecidos. En el entorno de Tapia y Toviggino, se considera que la denuncia responde a una disputa política y comercial y que no hay elementos que justifiquen sanciones.

Este caso abre un nuevo frente internacional para la dirigencia del fútbol argentino, que ya enfrenta cuestionamientos internos y externos por su gestión institucional y por la creciente influencia de Toviggino en decisiones estratégicas. La FIFA deberá determinar si la denuncia justifica la apertura de un expediente disciplinario.