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Incendio en boda de Kinshasa deja al menos 22 fallecidos y varios heridos

Un incendio en una boda en Kinshasa, República Democrática del Congo, causó la muerte de al menos 22 personas. El siniestro ocurrió en un edificio de Lingwala y dejó numerosos heridos, según el alcalde de la región.

05/09/2026 | 17:41Redacción Cadena 3

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Incendio en una boda en la capital del Congo deja al menos 22 muertos

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Un trágico incendio tuvo lugar durante una celebración de boda en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, resultando en al menos 22 muertos, según informó el alcalde regional el sábado. Además, varias personas sufrieron heridas durante el incidente.

El siniestro se inició la noche del viernes y se extendió hasta las primeras horas del sábado en un edificio ubicado en Lingwala, al norte de Kinshasa. Los pasillos estrechos del lugar se vieron congestionados por los asistentes que intentaban escapar del fuego.

Durante la emergencia, se observaron a varias personas, algunas con vida y otras fallecidas, colocadas a la orilla de la carretera mientras los presentes intentaban socorrer a quienes aún estaban con vida.

El alcalde de Lingwala, Norbert Mushinga, declaró a la Agencia Congoleña de Prensa que el balance provisional de víctimas es de 22, aunque advirtió que esta cifra podría incrementarse en las próximas horas.

Aún no se ha determinado la causa exacta del incendio. "Es una tragedia", expresó Jacquemin Shabani, viceprimer ministro y ministro del Interior del Congo, quien visitó el lugar de los hechos el sábado por la mañana.

Los incendios mortales son un fenómeno recurrente en las áreas densamente pobladas de Kinshasa, donde el desarrollo urbano se lleva a cabo frecuentemente sin la presencia de servicios de bomberos adecuados. Durante la estación seca, estos incidentes son comunes y este año ya han ocurrido varios, según informes de medios locales.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Kinshasa?
Un incendio en una boda dejó al menos 22 muertos y varios heridos.

¿Dónde sucedió el incendio?
El siniestro ocurrió en un edificio de Lingwala, al norte de Kinshasa.

¿Cuándo se inició el fuego?
El incendio comenzó la noche del viernes y se extendió hasta el sábado por la mañana.

¿Quiénes informaron sobre el suceso?
El alcalde de Lingwala, Norbert Mushinga, proporcionó detalles a la prensa.

¿Qué dijo el gobierno sobre la tragedia?
El viceprimer ministro Jacquemin Shabani calificó el hecho como una tragedia.

[Fuente: AP]

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