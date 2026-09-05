Incendio en boda de Kinshasa deja al menos 22 fallecidos y varios heridos

FOTO: Incendio en una boda en la capital del Congo deja al menos 22 muertos

Un trágico incendio tuvo lugar durante una celebración de boda en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, resultando en al menos 22 muertos, según informó el alcalde regional el sábado. Además, varias personas sufrieron heridas durante el incidente.

El siniestro se inició la noche del viernes y se extendió hasta las primeras horas del sábado en un edificio ubicado en Lingwala, al norte de Kinshasa. Los pasillos estrechos del lugar se vieron congestionados por los asistentes que intentaban escapar del fuego.

Durante la emergencia, se observaron a varias personas, algunas con vida y otras fallecidas, colocadas a la orilla de la carretera mientras los presentes intentaban socorrer a quienes aún estaban con vida.

El alcalde de Lingwala, Norbert Mushinga, declaró a la Agencia Congoleña de Prensa que el balance provisional de víctimas es de 22, aunque advirtió que esta cifra podría incrementarse en las próximas horas.

Aún no se ha determinado la causa exacta del incendio. "Es una tragedia", expresó Jacquemin Shabani, viceprimer ministro y ministro del Interior del Congo, quien visitó el lugar de los hechos el sábado por la mañana.

Los incendios mortales son un fenómeno recurrente en las áreas densamente pobladas de Kinshasa, donde el desarrollo urbano se lleva a cabo frecuentemente sin la presencia de servicios de bomberos adecuados. Durante la estación seca, estos incidentes son comunes y este año ya han ocurrido varios, según informes de medios locales.