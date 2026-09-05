Ejército israelí prevé un repliegue parcial en el sur de Líbano tras controlar rutas de Hezbolá
El ejército israelí anunció un plan de repliegue parcial en el sur de Líbano, creando una nueva zona de seguridad tras tomar control de rutas subterráneas de Hezbolá.
FOTO: Las fuerzas israelíes se replegarán en el sur de Líbano.
Buenos Aires, 5 de septiembre (NA) -- El Ejército de Israel se prepara para reducir sus fuerzas en el sur de Líbano, con un retiro parcial y la creación de una "zona de seguridad" más estrecha a lo largo de la frontera, informó hoy sábado la televisión estatal israelí Kan TV News.
El canal citó a funcionarios de seguridad israelíes que señalaron que sus fuerzas se retirarían a posiciones de tres a cuatro kilómetros de la frontera, hacia abajo de la zona actual de aproximadamente 10 kilómetros.
El nuevo despliegue, que requiere la aprobación de la cúpula política de Israel, fue denominado "Línea Gris" y reemplazará la actual "Línea Amarilla", indicó Kan.
El nuevo plan surge después de que el ejército informó el jueves que tomó control de dos rutas subterráneas de Hezbolá en la estratégica cresta Ali al-Taher, en las afueras orientales de Nabatieh, en el sur de Líbano, añadió el medio.
Lectura rápida
¿Qué plan anunció Israel?
Un repliegue parcial en el sur de Líbano y la creación de una nueva zona de seguridad.
¿Quiénes son los actores principales?
El Ejército de Israel y Hezbolá son los actores principales en este contexto.
¿Cuándo se dio a conocer el plan?
El anuncio se realizó el sábado 5 de septiembre de 2026.
¿Dónde se llevará a cabo el repliegue?
En el sur de Líbano, a tres o cuatro kilómetros de la frontera.
¿Por qué se implementa este plan?
Tras el control de dos rutas subterráneas de Hezbolá en una zona estratégica.
[Fuente: Noticias Argentinas]