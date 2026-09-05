Protestas en Grecia por el alto costo de vida y demandas de aumentos salariales

FOTO: Griegos protestan por el costo de vida entre promesas de alivio fiscal y aumentos salariales

TESALÓNICA, Grecia — El gobierno griego, liderado por el primer ministro Kyriakos Mitsotakis, anunció su intención de implementar significativas rebajas fiscales y aumentos salariales en el marco de las elecciones generales programadas para el próximo año. Esta promesa se dio a conocer mientras miles de ciudadanos se reunieron el sábado para expresar su descontento por el creciente costo de vida.

Durante un discurso enfocado en la situación económica del país, Mitsotakis afirmó: "Nuestro país ha superado el estancamiento y ahora está listo para saborear los frutos de sus esfuerzos". En este contexto, destacó que el país se estabiliza y se prevé un alivio en los altos impuestos, así como audaces reformas económicas.

El evento en Tesalónica congregó a más de 25.000 personas, según datos de la policía, que participaron en diversas manifestaciones organizadas por sindicatos y otros grupos. Entre las acciones, algunos agricultores llevaron tractores al centro de la ciudad. Para garantizar la seguridad, más de 3.000 agentes de policía fueron desplegados, cerrando calles y estaciones de metro cercanas al lugar del discurso del primer ministro.

A pesar de que Grecia reportó un superávit presupuestario y un crecimiento económico del 2,1% el año pasado, la población enfrenta un grave problema de poder adquisitivo, siendo los trabajadores griegos los que menos ingresos tienen en la Unión Europea. El líder del sindicato GSEE, Yiannis Panagopoulos, enfatizó que "los salarios son bajos y los precios se disparan, así que la asequibilidad es el problema más grave".

Las medidas de apoyo anunciadas, que se estiman en más de 2.000 millones de euros (2.300 millones de dólares) para el próximo año, incluyen reducciones fiscales para autónomos, agricultores y residentes de áreas rurales, así como incrementos salariales y prestaciones para jubilados y empleados del sector público.

Mitsotakis, de 58 años y heredero de una dinastía política, ha sido primer ministro desde 2019, un periodo que ha coincidido con la salida de Grecia de una profunda crisis financiera. Con la vista puesta en un tercer mandato en las elecciones de abril, las encuestas indican que su partido, Nueva Democracia, podría no alcanzar la mayoría en el Parlamento.

El acto de protesta del sábado estuvo marcado por un trágico incidente previo, el accidente de un avión de combate durante un espectáculo aéreo cerca de Atenas, que resultó en la muerte de dos pilotos de la fuerza aérea.