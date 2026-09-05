Tras el anuncio de Milei, tres grandes empresas petroleras no participarán en proyectos en Malvinas

FOTO: La petrolera multinacional SLB anunció que no prestará servicios en Malvinas (Foto: SLB).

Tres de las principales empresas globales de servicios y equipos petroleros comunicaron que no participarán en proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas ni en los espacios marítimos circundantes.

La primera en hacerlo fue SLB, antes conocida como Schlumberger. Horas después se sumaron Baker Hughes y Halliburton, en decisiones que se conocieron luego de los anuncios realizados por el presidente Javier Milei y de la publicación del Decreto 868/2026.

Las tres compañías aclararon que sus decisiones se ajustan a las normas argentinas y, en particular, al nuevo marco establecido por el Gobierno.

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SLB fue la primera en comunicarlo

SLB Argentina informó que no participa ni tiene previsto participar en procesos de licitación destinados a prestar servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Malvinas y sus espacios marítimos cercanos.

La compañía sostuvo que su posición responde a lo establecido por el Decreto 868/2026 y reafirmó su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes.

SLB no estaba vinculada al proyecto Sea Lion, el principal desarrollo petrolero actualmente proyectado frente a las islas.

Baker Hughes y Halliburton también se pronunciaron

Poco después, Baker Hughes Argentina comunicó una decisión similar. La compañía, especializada en equipos y servicios para la industria petrolera, señaló que no pretende participar en licitaciones relacionadas con proyectos hidrocarburíferos en Malvinas ni en los espacios marítimos circundantes.

Halliburton Argentina también confirmó que no participa en Sea Lion ni en actividades de exploración o producción vinculadas con las islas.

La empresa sostuvo además que respeta la soberanía argentina y que desarrolla sus operaciones en el país de acuerdo con las leyes y regulaciones vigentes.

El canciller Pablo Quirno destacó públicamente los anuncios y remarcó la relevancia de las compañías involucradas en el mercado internacional de servicios petroleros.

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Que las principales compañías de servicios del mundo (SLB, Halliburton, Backer Hughes) sigan apostando por YPF y por la Argentina es una señal muy clara de todo lo que tenemos por delante.



Gracias por el apoyo. pic.twitter.com/HkksBLBPij — ypfoficial (@YPFoficial) September 5, 2026

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El Gobierno endureció las condiciones

Las decisiones se conocieron después de que Milei anunciara nuevas medidas sobre la explotación de hidrocarburos en Malvinas.

El Decreto 868/2026 establece sanciones para las empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas en las islas y en los espacios marítimos correspondientes sin autorización argentina. Además, incorpora exigencias vinculadas con el cumplimiento de la legislación sobre Malvinas para acceder a beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y a determinados permisos y concesiones.

El Gobierno también inició procedimientos sancionatorios contra empresas, accionistas y proveedores vinculados con actividades hidrocarburíferas en el archipiélago.

El trasfondo: Vaca Muerta

Las tres empresas tienen una fuerte presencia o interés en el mercado energético argentino, especialmente por el desarrollo de Vaca Muerta.

El contraste entre ambos mercados es significativo. Según el consultor Daniel Dreizzen, de Aleph Energy, el proyecto Sea Lion representa alrededor del 1% de la magnitud de Vaca Muerta.

Un dato citado para dimensionar ese interés es el Baker Hughes Rig Count: en mayo pasado registraba 32 equipos de Baker Hughes operando en Argentina, principalmente vinculados con la actividad hidrocarburífera del país.

Las compañías, por lo tanto, enfrentan un escenario en el que participar de proyectos en Malvinas puede implicar consecuencias frente a la legislación argentina, mientras que el desarrollo de Vaca Muerta representa una oportunidad de escala considerablemente mayor.