Perú declara emergencia en cinco penales por sobrepoblación y seguridad

LIMA — La administración de Perú ha declarado el estado de emergencia en cinco cárceles, consideradas de alta peligrosidad, a causa de disturbios en la paz y el orden público, así como por problemas de sobrepoblación. Esta medida otorga a las fuerzas de seguridad la autoridad para gestionar el control de estos centros penitenciarios.

El anuncio fue realizado el pasado sábado a través de un decreto publicado en el medio estatal El Peruano, que fue firmado por la presidenta Keiko Fujimori. La emergencia tendrá una duración de 60 días y se aplicará en los penales de Challapalca, Cochamarca, Trujillo Varones, Miguel Castro Castro y Ancón I, siendo estos dos últimos localizados en Lima.

La decisión se fundamenta en un informe técnico que señala que estas prisiones albergan cerca del 50% de los internos relacionados con organizaciones criminales y presentan un entorno de alta peligrosidad, según lo indicado en el decreto.

Además, la situación se agrava por una sobrepoblación del 156% en el sistema penitenciario del país, un déficit en la cantidad de guardias penitenciarios y el hallazgo recurrente de objetos prohibidos como armas y teléfonos celulares, a pesar de las requisas realizadas.

Durante el tiempo que dure la emergencia, la policía, junto con el apoyo de las Fuerzas Armadas, será responsable de mantener el orden interno en las cárceles y en los alrededores. También se implementarán restricciones a los derechos de tránsito y libertad de reunión de quienes ingresen o transiten por la zona, según lo estipulado en el decreto ejecutivo.

Desde que Fujimori asumió la presidencia a finales de julio, ha prometido implementar una política de mano dura contra el crimen organizado, el narcotráfico y otros delitos, muchos de los cuales son gestionados desde los centros penitenciarios.

En 2025, el Ministerio de Economía estimó que el costo de la inseguridad para la economía nacional representa un 1,7% del Producto Interno Bruto, equivalente a unos 5.000 millones de dólares anuales.