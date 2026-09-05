Trump expresa su descontento con la Fed y los mercados tras el informe de empleo de agosto

FOTO: Trump critica a la Fed y a los mercados tras el informe de empleo de agosto

WASHINGTON — El presidente Donald Trump ha estado durante 20 meses asegurando que Estados Unidos estaba al borde de un gran auge económico. Sin embargo, el informe de empleo de agosto, que mostró un inesperado aumento de 162.000 empleos, no fue suficiente para calmar su frustración.

El informe, que podría haber sido un alivio bienvenido tras meses de contrataciones lentas y preocupaciones inflacionarias, provocó en cambio una serie de quejas por parte de Trump desde el Despacho Oval. El presidente arremetió contra la Reserva Federal, los mercados financieros y los socios comerciales de Estados Unidos, cuestionando la percepción de que el crecimiento en el empleo podría generar presiones inflacionarias.

"El éxito no causa inflación. La estupidez causa inflación", expresó Trump, al referirse a la caída de los mercados bursátiles que se produjo el mismo día debido a temores inflacionarios.

Durante su segundo mandato, la combinación de un estancamiento en las contrataciones y un aumento en los precios ha sido un obstáculo para Trump, quien había prometido un crecimiento económico inmediato. "Cuando gane la elección, comenzaremos inmediatamente un nuevo auge económico de Trump", afirmó en un mitin en Carolina del Norte en agosto de 2024. Sin embargo, la economía ha crecido aproximadamente un 2% anual, un ritmo más lento que el que se observó durante la administración del expresidente Joe Biden.

Trump atribuyó su falta de éxito en el crecimiento a las tasas de interés crecientes de la deuda nacional, que ya superó los 40 billones de dólares. El viernes, la tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años alcanzó el 4,79%. Además, el presidente sugirió que el país podría dejar de comerciar con otros países como represalia.

"La credibilidad del gobierno en materia de crecimiento, inflación, tasas, deuda y dinámica de déficit se ha visto afectada", comentó Joe Brusuelas, economista jefe de RSM US, al referirse a las promesas de crecimiento que no se han cumplido.

Si la Fed accediera a las demandas de Trump y recortara las tasas de interés, podría haber un aumento en la inflación, complicando aún más su situación política y económica. No obstante, Trump cuestionó esta lógica, afirmando que el producto interno bruto podría crecer "12, 13, 14, 15%" si las tasas fueran más bajas, minimizando los riesgos inflacionarios.

La aprobación de Trump en temas económicos se ha visto afectada, con solo un 32% de apoyo a mediados del verano, comparado con el 50% durante las elecciones de mitad de mandato en 2018. Su amenaza de recortar el comercio exterior podría perjudicar aún más su imagen, especialmente tras la reciente imposición de aranceles a Canadá.

Los asesores de Trump argumentan que sus políticas están funcionando. Creen que el desarrollo de la inteligencia artificial aumentará la productividad y que los aranceles traerán más empleos a Estados Unidos. Christopher Phelan, presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, se mostró optimista respecto al crecimiento del empleo, aunque reconoció que no será suficiente para resolver todos los problemas financieros del país.

En resumen, el crecimiento económico en Estados Unidos necesita superar el 3% anual durante la próxima década solo para estabilizar la carga de deuda existente, según Ernie Tedeschi, analista económico. La posibilidad de que esto ocurra es considerada "desmesuradamente optimista" por algunos expertos.