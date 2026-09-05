Pullaro recibió al expresidente Duhalde y hablaron sobre la situación del país

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibió este sábado por la mañana al expresidente Eduardo Duhalde, con quien mantuvo una reunión para intercambiar opiniones sobre la situación actual del país.

Durante el encuentro también hablaron sobre Raúl Alfonsín, referente histórico del radicalismo y una de las figuras políticas que Pullaro reivindica. En ese marco, Duhalde le regaló al gobernador un ejemplar de su libro Don Raúl. Recordando a un demócrata, dedicado al expresidente radical.

Pullaro destacó el encuentro con el dirigente peronista y recordó el papel que tanto Duhalde como Alfonsín tuvieron al frente del país en momentos de crisis.

“Fue un honor recibir al expresidente Duhalde, una de las figuras a las que -junto con Raúl Alfonsín- le tocó conducir el país en uno de los momentos más difíciles, para defender y garantizar el funcionamiento de las instituciones de la democracia”, señaló el gobernador.

Alfonsín fue presidente entre 1983 y 1989, durante la recuperación democrática, mientras que Duhalde ocupó la Presidencia entre 2002 y 2003, luego de la profunda crisis política, económica y social que atravesó la Argentina a fines de 2001.

Del encuentro participaron también el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig.