Gemini Spark de Google ahora gestiona tu biblioteca de Google Photos con nuevas funciones

Google integró más de sus servicios con inteligencia artificial, anunciando que su asistente personal, Gemini Spark, ahora puede gestionar tu biblioteca de Google Photos. Esto significa que los usuarios pueden solicitar a Gemini Spark que ejecute tareas en Google Photos, como editar imágenes, curar álbumes, crear automáticamente álbumes compartidos con las fotos favoritas, convertir fotos de volantes de conciertos en citas de calendario, ejecutar flujos de trabajo y más.

El jueves por la noche, la líder de Google Photos, Shimrit Ben-Yair, compartió las nuevas capacidades en una publicación en X, señalando que estas funciones se desplegarían en las próximas semanas para los suscriptores elegibles de AI Pro y Ultra en EE.UU. que usen el idioma inglés.

La compañía no especificó si o cuándo estas funciones se expandirían a mercados internacionales.

La adición representa otro ejemplo de cómo Google intenta encontrar un ajuste de producto en cuanto a hacer la inteligencia artificial atractiva para los consumidores, al automatizar tareas tediosas y ayudar a las personas a gestionar lo que ahora son bibliotecas de fotos a menudo voluminosas.

Este movimiento se produce en un momento en que la industria de la inteligencia artificial se enfrenta a la realidad de que no ha logrado vender adecuadamente la promesa de la IA a los consumidores. Esta semana, el CEO de OpenAI, Sam Altman, declaró a Bloomberg que la industria ha "hecho un trabajo terrible" comunicando los beneficios de la tecnología, lo que ha llevado a una reacción negativa en comunidades de todo el mundo.

Anuncios como este de Google son parte del problema. Aunque pueden facilitar ciertas tareas, por sí solos, tales funciones no parecen revolucionarias o, realmente, necesarias. (No es tan difícil crear un álbum de fotos, después de todo). Sin embargo, la naturaleza competitiva de la industria de la IA está empujando a las empresas a promover cada actualización infundida con IA, sin importar cuán pequeña sea, en lugar de esperar hasta que puedan contar una historia más amplia sobre cómo la IA ha mejorado su software.

Para utilizar Gemini Spark con Google Photos, primero es necesario conectar Google Photos a Gemini, luego activar Spark en la esquina superior de la aplicación Gemini e ingresar el comando deseado.