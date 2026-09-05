Sábado frío en Rosario: 16° de máxima y ráfagas de hasta 50 km/h

Rosario arrancó este sábado con una mañana fría y mayormente nublada. La temperatura era de 4,5 grados, con una sensación térmica de 2,2°, humedad del 78% y viento del sur a 10 kilómetros por hora.

Durante la jornada se espera cielo algo nublado por la mañana y parcialmente nublado durante la tarde y la noche. No se prevén lluvias y la temperatura máxima llegará a 16 grados, con ráfagas de viento del sur que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

El frío continuará durante los próximos días, con una mínima de 3° y una máxima de 13° para el domingo. El lunes se esperan 2° de mínima y 14° de máxima, mientras que desde el martes comenzará un ascenso de las temperaturas, con una máxima prevista de 20°.