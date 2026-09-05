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Sábado frío en Rosario: 16° de máxima y ráfagas de hasta 50 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa cielo parcialmente cubierto, sin lluvias, y un marcado descenso térmico durante las primeras horas.

05/09/2026 | 08:26Redacción Cadena 3 Rosario

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Jornada fresca y sin lluvias a la vista.

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Rosario arrancó este sábado con una mañana fría y mayormente nublada. La temperatura era de 4,5 grados, con una sensación térmica de 2,2°, humedad del 78% y viento del sur a 10 kilómetros por hora.

Durante la jornada se espera cielo algo nublado por la mañana y parcialmente nublado durante la tarde y la noche. No se prevén lluvias y la temperatura máxima llegará a 16 grados, con ráfagas de viento del sur que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

El frío continuará durante los próximos días, con una mínima de y una máxima de 13° para el domingo. El lunes se esperan de mínima y 14° de máxima, mientras que desde el martes comenzará un ascenso de las temperaturas, con una máxima prevista de 20°.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera en Rosario este sábado? Se espera una mañana fría y mayormente nublada, con una temperatura de 4,5 grados.

¿Cuál es la temperatura máxima prevista para hoy? La temperatura máxima llegará a 16 grados.

¿Qué ráfagas de viento se anticipan? Ráfagas de viento del sur que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

¿Cómo será el clima en los próximos días? Se espera frío, con mínimas de 3° y 2°, y máximas de 13° y 14° para el domingo y lunes, respectivamente.

¿Cuándo comenzará a ascender la temperatura? A partir del martes, con una máxima prevista de 20°.

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