Sábado frío en Rosario: 16° de máxima y ráfagas de hasta 50 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa cielo parcialmente cubierto, sin lluvias, y un marcado descenso térmico durante las primeras horas.
05/09/2026 | 08:26Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Jornada fresca y sin lluvias a la vista.
Rosario arrancó este sábado con una mañana fría y mayormente nublada. La temperatura era de 4,5 grados, con una sensación térmica de 2,2°, humedad del 78% y viento del sur a 10 kilómetros por hora.
Durante la jornada se espera cielo algo nublado por la mañana y parcialmente nublado durante la tarde y la noche. No se prevén lluvias y la temperatura máxima llegará a 16 grados, con ráfagas de viento del sur que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.
El frío continuará durante los próximos días, con una mínima de 3° y una máxima de 13° para el domingo. El lunes se esperan 2° de mínima y 14° de máxima, mientras que desde el martes comenzará un ascenso de las temperaturas, con una máxima prevista de 20°.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera en Rosario este sábado? Se espera una mañana fría y mayormente nublada, con una temperatura de 4,5 grados.
¿Cuál es la temperatura máxima prevista para hoy? La temperatura máxima llegará a 16 grados.
¿Qué ráfagas de viento se anticipan? Ráfagas de viento del sur que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.
¿Cómo será el clima en los próximos días? Se espera frío, con mínimas de 3° y 2°, y máximas de 13° y 14° para el domingo y lunes, respectivamente.
¿Cuándo comenzará a ascender la temperatura? A partir del martes, con una máxima prevista de 20°.