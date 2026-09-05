Jujuy suma un vuelo diario a Buenos Aires desde octubre con JetSmart para potenciar el turismo

El Ministro de Turismo de Jujuy, Federico Posadas, anunció que desde octubre se agrega un vuelo diario a Buenos Aires. A partir del primero de octubre, JetSmart retomará su conexión entre Buenos Aires y la provincia de Jujuy.

Los vuelos aterrizan en Jujuy alrededor de las 15 horas y los niveles de ocupación de los vuelos lanzados el mes pasado se reportaron como "muy buenos", gracias a la alta demanda en el sector turístico.

Posadas destacó que "van a traer de los aviones más grandes que tienen, que son de más de 200 plazas".

Además, mencionó que la empresa Joy anunciará la próxima semana su instalación en Jujuy, además de contar con pernoctaciones en la provincia.

Informe de Elisa Zamora.