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Jujuy suma un vuelo diario a Buenos Aires desde octubre con JetSmart para potenciar el turismo

Desde octubre, Jujuy contará con un vuelo diario a Buenos Aires. JetSmart se suma al crecimiento del turismo en la región, mejorando la conectividad.

05/09/2026 | 08:52Redacción Cadena 3

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    Audio. Jujuy suma un vuelo diario a Buenos Aires desde octubre con JetSmart para potenciar el turismo

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El Ministro de Turismo de Jujuy, Federico Posadas, anunció que desde octubre se agrega un vuelo diario a Buenos Aires. A partir del primero de octubre, JetSmart retomará su conexión entre Buenos Aires y la provincia de Jujuy.

Los vuelos aterrizan en Jujuy alrededor de las 15 horas y los niveles de ocupación de los vuelos lanzados el mes pasado se reportaron como "muy buenos", gracias a la alta demanda en el sector turístico.

Posadas destacó que "van a traer de los aviones más grandes que tienen, que son de más de 200 plazas". 

Además, mencionó que la empresa Joy anunciará la próxima semana su instalación en Jujuy, además de contar con pernoctaciones en la provincia.

Informe de Elisa Zamora.

Lectura rápida

¿Qué anunció el Ministro de Turismo? El Ministro de Turismo de Jujuy, Federico Posada, anunció un vuelo diario a Buenos Aires a partir de octubre.

¿Quién es el responsable del anuncio? El anuncio fue realizado por el Ministro de Turismo de Jujuy, Federico Posada.

¿Cuándo comenzará el nuevo vuelo? El nuevo vuelo diario comenzará el primero de octubre.

¿Cómo se reportan los niveles de ocupación? Los niveles de ocupación de los vuelos lanzados el mes pasado se reportan como muy buenos.

¿Qué empresa anunciará su instalación en Jujuy? La empresa Joy anunciará su instalación en Jujuy la próxima semana.

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