Colnaghi finaliza sexto en la sprint del GP de Italia y sigue brillando en la Fórmula 3

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Buenos Aires, 5 septiembre (NA) -- El piloto argentino Mattia Colnaghi (MP Motorsport) alcanzó un notable sexto puesto en la carrera sprint del Gran Premio de Italia, prolongando así su buen momento en la Fórmula 3.

El japonés Taito Kato (ART Grand Prix) se llevó el triunfo, mientras que el podio lo completaron el británico Freddie Slater (Trident) y el también nipón Hiyu Yamakoshi (Van Amersfoort Racing).

Colnaghi había logrado una buena clasificación, terminando en la novena posición, lo que le otorgaba una buena ubicación para iniciar la carrera desde el tercer lugar, en busca de su primer podio en la categoría.

No obstante, partió desde el séptimo puesto debido a una "salida peligrosa" durante la clasificación.

La situación se complicó en la largada, ya que cayó al décimo puesto, pero logró escalar cuatro posiciones durante la carrera, cruzando finalmente la meta en la sexta posición.

Con este resultado, el argentino suma 44 puntos en el campeonato y mantiene la esperanza de finalizar esta fecha cerca del top 10.

El triunfo de Kato marcó su primera victoria en la categoría, logrando el liderazgo en la carrera a falta de dos vueltas.

Slater, por su parte, se afianza como líder del campeonato con 139 puntos, 22 unidades por delante del segundo, el estadounidense Ugo Ugochukwu (Campos Racing).

La acción en la Fórmula 3 continuará este domingo con la carrera principal, programada para las 3:15 de la madrugada.