Aprender y ser feliz: qué debemos priorizar al elegir la escuela de nuestros hijos

FOTO: Cómo elegir la escuela de los hijos: claves más allá del costo y la ubicación.

Elegir una escuela para los hijos implica mucho más que evaluar los costos o la cercanía al hogar. La psicopedagoga y especialista en educación María Victoria Alfieri explicó que conocer el proyecto pedagógico y observar cómo se refleja en la vida cotidiana de la institución son aspectos fundamentales para tomar esa decisión.

La especialista señaló que las familias suelen preguntarse qué escuela quieren, qué ofrece y dónde está ubicada. Sin embargo, consideró que la elección no puede resolverse únicamente con una lista de requisitos: también requiere conocer el lugar y prestar atención a lo que sucede allí.

“Una escuela también se siente”, expresó en diálogo con Cadena 3. En ese sentido, indicó que una primera aproximación puede realizarse a través de la página web, pero destacó la importancia de avanzar hacia una visita presencial que permita recorrer los espacios y escuchar la propuesta educativa.

Alfieri remarcó que muchas instituciones utilizan conceptos similares para presentar sus proyectos. Por eso, puso el foco en comprobar cómo esas ideas se llevan a la práctica. “El punto es que eso que se declara sea real”, sostuvo.

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Entre los aspectos que propuso observar, mencionó qué tipo de pensamiento crítico desarrollan los alumnos durante la primaria y cuáles son los juegos que se promueven en el jardín para potenciar los aprendizajes. También señaló la importancia de conocer cómo están conformados los equipos docentes y qué formación tienen sus integrantes para llevar adelante el proyecto pedagógico.

Para la psicopedagoga, el ambiente escolar puede ofrecer indicios sobre esas cuestiones. Recorrer la institución permite advertir si los espacios reflejan las preguntas de los chicos, sus aprendizajes y las formas de trabajo que propone la escuela.

La elección, planteó, debe tener como eje la experiencia que podrá vivir cada niño. Lo más importante para una familia es percibir que allí su hijo "va a aprender y va a ser feliz y va a tener amigos", concluyó.

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Informe de Agustina Vivanco.