Quedaron colgados de una rama en la barranca del Paraná y tuvieron que rescatarlos
El operativo se realizó a la altura de calle Italia, donde efectivos utilizaron cuerdas y un sistema de poleas para subir a ambas personas y ponerlas a resguardo policial.
05/09/2026 | 08:58Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Los jovenes fueron rescatados por los bomberos.
Dos personas quedaron colgadas de una rama en la barranca del río Paraná y debieron ser rescatadas por Bomberos Zapadores este sábado por la mañana, en la zona de Wheelwright y Dorrego. El aviso activó un operativo cerca de las 7, luego de que personal policial encontrara a un hombre y una mujer suspendidos sobre la barranca.
Para llegar hasta ellos, un bombero descendió mediante un sistema de cuerdas y un descensor y aseguró a ambos con triángulos de rescate. Luego se armó un sistema de poleas 5 a 1 para poder izarlos de manera segura. Primero fue subida la mujer y después el hombre.
Los dos fueron puestos a salvo y quedaron bajo resguardo del personal policial que participó del procedimiento. El operativo demandó cerca de una hora y finalizó alrededor de las 8. En el lugar también trabajó personal de la motorizada Águila 5.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió el sábado? Dos personas fueron rescatadas por Bomberos Zapadores tras quedar suspendidas de una rama en la barranca del río Paraná.
¿Quiénes participaron en el rescate? El rescate fue realizado por Bomberos Zapadores con la intervención de personal policial.
¿Cuándo comenzó el operativo? El operativo comenzó cerca de las 7 de la mañana.
¿Dónde sucedió el incidente? El incidente ocurrió en la barranca del río Paraná, a la altura de calle Italia y Wheelwright.
¿Cómo se realizó el rescate? Los bomberos utilizaron un sistema de cuerdas y triángulos de rescate, implementando un sistema de ventaja mecánica para el ascenso de las personas.
¿Por qué fue necesario el rescate? Las dos personas quedaron suspendidas de una rama, lo que requirió la intervención de los bomberos para su seguridad.