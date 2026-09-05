Quedaron colgados de una rama en la barranca del Paraná y tuvieron que rescatarlos

Dos personas quedaron colgadas de una rama en la barranca del río Paraná y debieron ser rescatadas por Bomberos Zapadores este sábado por la mañana, en la zona de Wheelwright y Dorrego. El aviso activó un operativo cerca de las 7, luego de que personal policial encontrara a un hombre y una mujer suspendidos sobre la barranca.

Para llegar hasta ellos, un bombero descendió mediante un sistema de cuerdas y un descensor y aseguró a ambos con triángulos de rescate. Luego se armó un sistema de poleas 5 a 1 para poder izarlos de manera segura. Primero fue subida la mujer y después el hombre.

Los dos fueron puestos a salvo y quedaron bajo resguardo del personal policial que participó del procedimiento. El operativo demandó cerca de una hora y finalizó alrededor de las 8. En el lugar también trabajó personal de la motorizada Águila 5.