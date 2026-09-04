Diego Juárez: “Apuntamos a que Mar del Plata sea una ciudad que reciba turistas los 12 meses”

Por Sergio Suppo

Mar del Plata busca dejar atrás la tradicional dependencia de la temporada de verano y consolidarse como un destino turístico para los 12 meses del año.

Así lo planteó Diego Juárez, secretario de Turismo de la ciudad, en diálogo con Cadena 3, quien destacó el trabajo para ampliar la oferta y atraer visitantes durante los fines de semana largos, las vacaciones de invierno y distintas épocas del año.

“Nosotros apuntamos a una ciudad de 12 meses. Estamos convencidos de que Mar del Plata está preparada para cambiar la estacionalidad”, afirmó Juárez al analizar el presente y el futuro turístico de la ciudad.

El funcionario explicó que los hábitos de los viajeros cambiaron y que las estadías prolongadas dejaron paso a viajes más cortos. En ese escenario, Mar del Plata busca aprovechar los fines de semana largos y ofrecer propuestas que vayan más allá de la playa.

“Las estadías en la temporada alta, para decirlo de alguna forma, en el verano, se hicieron más cortas, pero lo que no existía antes, pero sí existe ahora, es la posibilidad de venir dos, tres, cuatro días en los fines de semana largos”, señaló.

La estrategia turística apunta a diversificar la oferta. Juárez mencionó la gastronomía, las bodegas, la cultura, los espectáculos, la naturaleza y el turismo de congresos como algunos de los sectores que permiten atraer visitantes fuera de la temporada estival.

Entre las propuestas destacó la producción vitivinícola de Chapadmalal, donde se elaboran vinos oceánicos, y el crecimiento del turismo joven, con grupos que eligen la ciudad para estadías cortas y alquilan departamentos.

También remarcó el enorme peso del alojamiento extrahotelero. Según explicó, Mar del Plata cuenta con unas 46.000 plazas hoteleras frente a alrededor de 370.000 plazas extrahoteleras, entre casas y departamentos disponibles para los visitantes.

Para Juárez, este cambio en las formas de alojamiento refleja una transformación global del turismo y también modifica los hábitos de consumo de los viajeros.

El funcionario insistió en que quienes visiten Mar del Plata fuera del verano pueden encontrar una amplia variedad de actividades. Entre las alternativas mencionó los museos, la Villa Victoria, la Villa Mitre, el Museo Castagnino y la Casa sobre el Arroyo.

“La verdad que lo que son museos en Mar del Plata, la casa sobre el arroyo. Es una casa arquitectónicamente buscada por todos. Se estudia en todo el mundo como modelo de arquitectura”, destacó.

A esa propuesta se suma la gastronomía, que Juárez considera uno de los grandes atractivos de la ciudad. También señaló el potencial de Sierra de los Padres y Chapadmalal, dos zonas que permiten ampliar la experiencia turística más allá del centro urbano y de las playas tradicionales.

“Mar del Plata se extiende muchísimo más”, sostuvo, al recordar que la ciudad cuenta con 47 kilómetros de costa y una diversidad de paisajes y propuestas.

Uno de los desafíos centrales para ampliar el turismo durante todo el año es la conectividad. Juárez señaló que el 87% de los visitantes llega por vía terrestre y que las distancias pueden convertirse en una dificultad para quienes buscan realizar escapadas de pocos días.

En ese sentido, destacó la importancia de recuperar y ampliar las conexiones aéreas. Según explicó, Mar del Plata recuperará vuelos con Mendoza y Tucumán, mientras que otras conexiones, como Córdoba, tienen mayor presencia durante la temporada de verano.

“Por eso te decía que el 87% viene por tierra. Nuestro público por ahí... la distancia te juega en contra porque tenés que hacer 1.200 kilómetros, por ahí son 11 horas de manejo”, explicó.

El objetivo, agregó, es avanzar también en nuevas conexiones de cabotaje e internacionales. En esa línea, mencionó las reuniones mantenidas con representantes de distintas compañías aéreas durante un encuentro de ejecutivos del sector realizado en la ciudad.

Mar del Plata también busca fortalecer su perfil como sede de congresos y convenciones. Juárez aseguró que la ciudad ocupa el segundo lugar a nivel nacional en turismo de reuniones, detrás de Buenos Aires.

“Mar del Plata está segundo a nivel país en turismo de congresos y convenciones”, afirmó.

Para el funcionario, esta actividad resulta fundamental porque permite generar movimiento turístico durante todo el año. La ciudad trabaja en la captación de nuevos congresos y convenciones y busca posicionarse en las principales ferias y encuentros del sector.

Consultado por el debate sobre el acceso a las playas y el costo de los balnearios, Juárez defendió el esquema de servicios y aseguró que el municipio controla el porcentaje de playa pública que debe garantizarse.

“No regulamos lo que es lo que vale el servicio de la carpa. Eso lo hace directamente cada balneario, nosotros no nos metemos. Sí, lo que hacemos es medir el porcentaje de playa pública que tiene que haber”, explicó.

Según señaló, los balnearios ofrecen servicios adicionales como vestuarios, baños, gastronomía, recreación, piscinas y cocheras, y consideró que deben ser analizados como un conjunto de prestaciones.

Otro de los puntos destacados por Juárez fue el nivel de precios. Frente a la percepción de que Mar del Plata puede ser un destino costoso, aseguró que existe una oferta amplia para distintos presupuestos.

“Tenés de todo. Para ir a comer podés ir a comer por 25 mil pesos y podés ir a comer por 100 mil”, explicó, y remarcó que la ciudad cuenta tanto con restaurantes de alta gama como con bodegones y propuestas familiares.

En ese sentido, sostuvo que Mar del Plata busca mantener su carácter de destino popular, con alternativas para diferentes tipos de visitantes.

La mirada de Juárez apunta, en definitiva, a modificar la imagen de Mar del Plata como un destino exclusivamente asociado al verano. La apuesta combina turismo cultural, gastronómico, de naturaleza, joven y de reuniones, además de una mayor conectividad.

“Si llueve, si no llueve, nosotros tenemos todo. Si llueve podemos hacer cosas adentro y si no llueve hacemos cosas al aire libre”, resumió.

Con esa premisa, Mar del Plata busca aprovechar sus recursos durante todo el calendario y convertir la tradicional ciudad balnearia en un destino turístico activo durante los 12 meses del año.

Entrevista de Sergio Suppo.